Dalla Rolls-Royce al mosaico di Zelensky, svelati i regali alla Royal Family

(Adnkronos) - Dalla Rolls-Royce al mosaico di Zelensky. Buckingham Palace ha reso noto alcuni dei regali ufficiali fatti alla famiglia reale britannica dal 2020 al 2023.

La Rolls Royce per re Carlo è stata donata dal sovrano del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Il mosaico, invece, il re britannico lo ha ricevuto in regalo dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un'udienza. O ancora, una corona di piume e due pettorali perlinati donati dai leader indigeni amazzonici Uyunkar Domingo Peas Nampichkai e Atossa Soltani per la sua incoronazione. Questi alcuni dei regali ufficiali resi noti da Buckingham Palace. Che precisa, a proposito della Rolls-Royce Cullinan Serie II donata nel maggio del 2023, che l'auto di lusso dal valore di 443.575 dollari non è destinata all'uso personale, ma per scopi ufficiali, tra cui le occasioni di Stato.

Nei registri ufficiali anche i doni che l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'allora first lady Jill Biden hanno fatto a re Carlo, ovvero una cartella in pelle contenente lettere tra la regina Elisabetta II e il 34esimo presidente americano Dwight D. Eisenhower. Papa Francesco donò un cedro del Libano alla regina Elisabetta.

Oltre ai doni per re Carlo, il registro ufficiale dei regali alla Royal Family include, ad esempio, il cedro del Libano che Papa Francesco donò alla regina Elisabetta nel 2022, anno del suo Giubileo di platino. Nell'elenco anche i doni che nel 2020 hanno ricevuto il principe William e Kate, allora duchessa di Cambridge, ovvero un set di articoli da toeletta dal presidente dell'Irlanda, Michael D Higgins, e da sua moglie Sabina Higgins.

Sky News ricorda che i doni ufficiali alla famiglia reale possono essere indossati e utilizzati, ma non sono considerati proprietà personale. La famiglia reale non paga tasse su questi doni. Inoltre i regali ufficiali deperibili di valore inferiore a 150 sterline possono essere donati in beneficenza o al personale, mentre non possono essere venduti o scambiati.