Francesco Renga annulla due concerti: "Problemi di salute, sono mortificato"

(Adnkronos) - "Non mi è mai capitato in 40 anni". Così comincia il lungo sfogo di Francesco Renga che si è trovato costretto ad annullare le prime due date del tour estivo a causa di un problema di salute.

"Per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane", spiega il cantautore italiano in una Instagram stories postata oggi, sabato 13 maggio, giorno in cui l'artista avrebbe dovuto dare inizio alla tounée estiva, con la data zero a Enna.

"Finite le prove settimana scorsa mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale", ha raccontato Renga, che non voleva deludere le aspettative dei fan, ma purtroppo il medico gli ha consigliato di stare a riposo "ho aspettato la visita di stamattina perché volevo assolutamente non deludere nessuno. Perché questa cosa mi mortifica... mi fa impazzire solo l'idea. Purtroppo la situazione non è migliorata. L'otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l'intero tour", ha aggiunto.

"Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori. A presto", ha concluso.

Sono state annullate le prime due date del tour 'Angelo Venti Live', quella di oggi, sabato 31 maggio, e quella di domani, domenica 1 giugno, che si sarebbe dovuta tenere a Floridia, in provincia di Siracusa.