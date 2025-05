Giro d'Italia, oggi la 20esima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Torna il Giro d'Italia con la tappa 20, da Verrès a Sestriere. Oggi, sabato 31 maggio, il gruppo affronterà una complicata frazione da 205 km, 5 stelle di difficoltà. Una tappa che sostanzialmente definirà la classifica finale della Corsa Rosa. Il leader della generale è sempre il messicano Isaac Del Toro, in maglia rosa con 41" di vantaggio sul primo inseguitore Richard Carapaz.

Ma quale sarà il percorso della tappa 20? Si parte dalla Valle d’Aosta: i corridori entreranno nella provincia di Torino, procedendo per la statale 26. Il gruppo passerà quindi a Ivrea, per poi proseguire sulla statale 565 direzione Castellamonte. La tappa 20 toccherà a questo punto le zone di Busano, Rocca Canavese, Corio e Lanzo Torinese. E dopo il Colle del Lys, la tappa proseguirà in Val di Susa, dove ci sarà la difficile scalata del Colle delle Finestre. Dopo la discesa si andrà verso Pragelato, poi verso il traguardo del Sestriere. La tappa regina del Giro presenta un dislivello di 4500 metri.

La 20esima tappa del Giro d'Italia 2025 partirà alle 10:45. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su RaiPlay), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.