Luis Enrique, festa Champions e il ricordo di Xana: la maglia per la figlia morta nel 2019

(Adnkronos) - Il Psg vince la Champions League e Luis Enrique festeggia il trionfo nel ricordo di Xana, morta nel 2019 all'età di 9 anni per una rara forma di tumore osseo. L'allenatore spagnolo, dopo il 5-0 in finale a Monaco di Baviera contro l'Inter, ha indossato una t-shirt con un'immagine stilizzata. Sulla maglietta, l'immagine della figlia che pianta una bandiera in campo. Nel 2015, dopo la finale vinta dal Barcellona a Berlino contro la Juventus, Xana entrò in campo con la bandiera che univa i colori del Barcellona e della Catalogna. La bambina, sotto gli occhi del padre, piantò il vessillo sul terreno di gioco. "Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta la bandiera del Barcellona. Vorrei fare lo stesso con il Psg. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente", ha detto Luis Enrique nel percorso di avvicinamento alla finale di Monaco.