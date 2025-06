Busca: concerto “Prospettive italiane” con le chitarre del "Duo Renda-Trucco"

Sarà la chiesa della Confraternita della Santissima Annunziata di Busca (detta dei Battuti Bianchi) ad ospitare venerdì 6 giugno alle 21 il prossimo appuntamento della XXI rassegna internazionale di concerti “Musicaè” organizzata dall’associazione culturale Amici della Musica, presieduta dal direttore artistico Antonello Lerda.

Suonerà un duo di assoluto valore, composto da Fabio Renda e Beniamino Trucco chitarre classiche, nella tappa buschese del tour promozionale del disco d’esordio “Italian Perspectives - Prospettive Italiane. XX and XXI Century Works for Two Guitars”, uscito per l’etichetta Stradivarius e dedicato al repertorio italiano contemporaneo.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione, a partire da 3 giugno, al numero339-6013250 (Segreteria dell’Associazione Amici della Musica di Busca); ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento in base alle disponibilità.

“Dopo i primi tre appuntamenti della stagione al Teatro Civico, sold out in poche ore dall’apertura delle prenotazioni – afferma il direttore artistico Lerda - ci trasferiamo nel prezioso scrigno della chiesa dei ‘Battuti bianchi’per il concerto della sezione On stage le eccellenze presentato da due chitarristi che si sono distinti in numerosi concorsi musicali, ottenendo premi assoluti in varie competizioni”.

Aprirà il concerto il chitarrista dodicenne Ruzel Fiandino, alunno del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Saluzzo, fresco vincitore del concorso Lia Trucco, che eseguirà “Mazurka-Choro” dalla Suite Populaire Bresilienne di H. Villa Lobos.

Il Duo chitarristico formato da Fabio Renda e Beniamino Trucco propone un programma ricco e variegato, che spazia dal barocco di Scarlatti alle sonorità moderne di Gaslini e Piazzolla.

In programma: Sonata II di Franco Margola; Sonata K 173 di Domenico Scarlatti nella trascrizione di Alexandre Lagoya; Consonancias y Redobles di Azio Corghi; Toccata di Pierre Petit; Libras di Giorgio Gaslini; Tango Suite di Astor Piazzolla; La Sinfonia dall’opera “Elisabetta Regina d’Inghilterra” di Rossini, trascritta da Mauro Giuliani

Attivi da oltre un decennio, Renda e Trucco si sono formati al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e hanno perfezionato i loro studi in Italia e in Svizzera con maestri come Oscar Ghiglia, Eliot Fisk e Lorenzo Micheli.

Il duo ha ottenuto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali ed è stato ospite di importanti festival, tra cui MITO SettembreMusica e il Paganini Guitar Festival.

Nel 2024 hanno pubblicato con l’etichetta Stradivarius il disco d’esordio Italian Perspectives, dedicato alla musica italiana contemporanea per due chitarre, con cinque prime incisioni assolute.

Entrambi i chitarristi sono artisti D’Addario dal 2023, mentre dal 2016 suonano chitarre modello XXX anniversario del rinomato liutaio granadino Paco Santiago Marin.

Evento organizzato con il sostegno di Comune di Busca, Sedamyl, Banca di Caraglio e con il patrocinio di Alpstream, Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco, Provilla.