Ceva, da Fondazione CRC 10mila euro per La Prima e la Fiera di Santa Lucia

Il Comune di Ceva si aggiudica l’importo massimo previsto dal Bando Primavera della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Gli stanziamenti della sessione sono stati resi noti lunedì 26 maggio e da questi si evince come la città abbia ottenuto un’erogazione di 10mila euro per le manifestazioni de La Prima e della Fiera di Santa Lucia.

Un successo indiscusso, che mette il Comune di Ceva tra gli enti che beneficiano di una delle elargizioni più corpose, a riprova di come questi due eventi generino ricadute positive sul territorio, tanto da guadagnarsi la piena approvazione e l’encomiabile riconoscimento da parte della fondazione bancaria.

“La progettazione presentata in questa sede ha raccolto il successo sperato, anzi non potevamo aspettarci niente di meglio - dichiara l’assessore alle Manifestazioni e ai Grandi eventi, Luca Prato -. Ottenere il massimo ci dimostra come questi due momenti siano apprezzati non solo dai cittadini, che li vivono da sempre con partecipazione, ma anche dall’esterno e, in questo caso, da persone che sono chiamate a giudicare centinaia, forse migliaia di proposte. Il lavoro dell’Amministrazione si inserisce in questo solco, nel promuovere attività e manifestazioni capaci di creare dinamiche virtuose sia economicamente, sia socialmente”.