Inaugurato il primo BocceQuadre point italiano al monastero di San Biagio Mondovì

Ieri, sabato 31 maggio, nella suggestiva cornice del Monastero di San Biagio, in occasione dello strepitoso Festival della Leggerezza, è stato ufficialmente inaugurato il primo BQ Point italiano, segnando un momento storico per l’Associazione in quanto prende vita il progetto allo studio da un paio di anni: una rete internazionale di presìdi ludici, creativi e sociali promossi dall’Associazione Bocce Quadre di Mondovì.

I BQ Point sono luoghi dove gioco, arte e inclusione si incontrano: veri e propri centri culturali che aderiscono al progetto “cubiqo”, nato per portare le bocce quadre, e il brand di Mondovì e del monregalese, fuori dagli schemi, nei cuori e nelle piazze del mondo.

La rete dei bqpoint è pensata affinchè in tutta Italia vengano realizzati tornei che daranno diritto alla partecipazione al Campionato Italiano. Ma non solo; i bq point daranno vita a eventi artistici ispirati alla filosofia cubiqa e iniziative dedicate all’inclusione sociale, nel pieno rispetto del decalogo ufficiale condiviso da tutto il movimento.

Sono in fase di attivazione altri bqpoint a seguito delle richieste pervenute, per ora, da realtà in Piemonte Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Toscana.

Durante l’inaugurazione sono stati presentati:

· il primo espositore ufficiale di bocce quadre per il gioco libero, accessibile al pubblico;

· il Passaporto Cubiqo, timbrabile in loco, che accompagna i viaggiatori nel mondo dei BQ Point;

· le nuove bocce dai colori sgargianti e personalizzate con una lavorazione innovativa al laser

· il calendario delle prossime iniziative, tra cui tornei, mostre artistiche e eventi inclusivi.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione Bocce Quadre, istituzioni locali, artisti, volontari e numerosi curiosi, che hanno potuto sperimentare il gioco delle bocce quadre in una dimensione nuova e coinvolgente.

La Associazione Bocce Quadre ringrazia il C.S.S.M. per la collaborazione che ha visto protagonisti della verniciatura delle bocce i ragazzi e gli operatori del Centro Diurno L’Alveare capitanati da un entusiasta Enzo D’Agostino inserito da quest’anno nello staff delle Bocce Quadre.

Un grazie anche a Marco Giusta (Monastero di San Biagio e Casa do Menor) che ha creduto fin da subito in questo nuovo progetto.

Questa inaugurazione rappresenta non solo un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza: il viaggio cubiqo al di fuori dei territori “tradizionali” è appena cominciato.