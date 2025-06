Papa Leone XIV al Giubileo delle famiglie: "Il mio saluto ai pellegrini, in particolare a quelli della Diocesi di Mondovì" [VIDEO]

Sono le famiglie che generano “il futuro dei popoli”, perché sono loro che possono essere “segno di pace per tutti, nella società e nel mondo”. Così Papa Leone XIV ha celebrato oggi, domenica 1° giugno, il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani.

Tra le oltre 70mila persone che hanno raggiunto Piazza San Pietro per salutare e ascoltare il Santo Padre c'era anche una delegazione monregalese che è stata salutata direttamente dal Papa. Prima della celebrazione della Santa Messa Leone XIV ha salutato i pellegrini: "Il mio saluto a tutti i pellegrini presenti, in particolare a quelli della Diocesi di Mondovì, in Piemonte".