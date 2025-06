Piasco celebra il 70° anniversario del Gruppo Alpini con due giorni di festa

Piasco si prepara a vivere il 70° anniversario dalla fondazione del Gruppo Alpini locale sabato 7 e domenica 8 giugno

Un traguardo significativo per un’associazione che da sette decenni rappresenta un punto di riferimento per il paese, simbolo di solidarietà, impegno civico e amore per la comunità.

Il paese della bassa valle Varaita si sta vestendo a festa: bandiere tricolori addobbano strade, piazze, edifici pubblici e abitazioni private.

Dalla Scuola Materna alla Casa di Riposo ‘Wild’, tutti parteciperanno con orgoglio a questa grande celebrazione.

Per sottolineare l'importanza dell'evento, l'Amministrazione Comunale ha voluto offrire alla cittadinanza un appuntamento di grande rilievo: il Concerto e Carosello della Fanfara della Brigata Alpina ‘Taurinense’.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 7 giugno alle 16,30, con il ritrovo presso il Cippo Commemorativo di via Dante per l'alzabandiera e l'onore ai Caduti.

Seguirà la sfilata lungo la via centrale del paese, che si concluderà nel parco della Casa di Riposo, dove la Fanfara eseguirà alcuni brani.

In serata, alle 21 in piazza Biandrate, si terrà il grande Carosello musicale, uno spettacolo coinvolgente e suggestivo che vedrà la Fanfara della ‘Taurinense’ protagonista di una performance ricca di emozioni.

La giornata di domenica 8 giugno inizierà alle 8,15 in piazza Martiri della Liberazione, con la tradizionale colazione alpina e la registrazione dei vessilli e gagliardetti.

A seguire, si snoderà per le vie del paese la sfilata in corteo, accompagnata dalla Fanfara Sezionale, con alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti al cippo commemorativo di via Dante e dei Caduti in piazza Matiri della Liberazione

Alle 10.30, nel parco della Casa di Riposo ‘Wild’, sarà celebrata la messa, aperta a tutti, presieduta dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo.

La cerimonia sarà seguita dal saluto delle autorità e dal pranzo conviviale previsto alle 12,30 al ristorante ‘Tre Amis’ di Piasco.

“È con grande emozione e profondo orgoglio – afferma Stefania Dalmasso, sindaca di Piasco - che invito i cittadini a partecipare ai festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione del nostro Gruppo Alpini. Sarà l'occasione per rendere omaggio a un gruppo che, da settant’anni, rappresenta un pilastro di solidarietà, impegno civico e amore per la nostra comunità. Vi invito a partecipare numerosi alla deposizione della corona d'alloro al Cippo Commemorativo di via Dante e alla Lapide dei Caduti in piazza Martiri della Liberazione, alla sfilata per le vie del paese, che sarà aperta dai bambini della scuola materna e alla messa presso nel parco della Casa di Riposo. La vostra presenza sarà il modo più bello per dire ‘grazie’ a chi, con spirito di servizio e generosità, ha scritto una pagina importante della nostra storia locale".