Racconigi, consegnate le borse di studio finanziate dalla Fondazione Clerici agli studenti dell'Arimondi-Eula

È stata una mattinata di festa e grande soddisfazione quella che si è svolta sabato 31 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Racconigi, in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio finanziate dalla Fondazione Clerici.

Le borse di studio, riservate agli iscritti al primo anno della sede racconigese dell’I.I.S. Arimondi-Eula, premiano gli studenti meritevoli che hanno scelto di intraprendere un percorso di scuola superiore presso l’Istituto cittadino.

Alla presenza del Presidente della Fondazione Clerici, Domenico Annibale, del consigliere Federico Soldati e della vicepreside dell’Istituto, prof.ssa Mara Mancardo, gli studenti – visibilmente emozionati – hanno ritirato il premio, assegnato in base al voto finale della terza media relativo al precedente anno scolastico: 150 euro per le valutazioni pari a 8 e 9, e 200 euro per il 10.

Quest’anno i vincitori dei 150 euro sono stati: Giulia Cucchietti, Tommaso Porta, Chiara Sofia Trapani, Laura Testa, Wiame Chouiki, Sara Cento, Michela Monasterolo, Matteo Sacchetto (frequentanti la I Liceo), Mattia Tuninetti (I Geometri) e Federico Groppo (I ITIS).

I 200 euro sono andati invece al liceale Vladimir Vianzino, che nel giugno scorso ha conseguito il diploma di scuola media con la valutazione di 10 e lode.

Gli studenti hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività didattica e le numerose iniziative extracurricolari offerte dall’Istituto.

"Siamo felici di poter rinnovare questo importante appuntamento – ha dichiarato la vicepreside Mara Mancardo –. Ringraziamo il Comune e la Fondazione Clerici per la preziosa opportunità di valorizzare le capacità e l’impegno dei nostri studenti, a cui auguriamo tutto il meglio per l’oggi e per il domani".