5x1000 ad AIL Cuneo: un sostegno concreto alle famiglie e ai malati di tumori del sangue

“Mi raccomando: quando io non ci sarò più, aiutate gli altri” – Paolo Rubino.



La famiglia Rubino di Dronero ha saputo trasformare il dolore lacerante della perdita di un giovane figlio in opere concrete in soccorso alla comunità: così è nata la sezione AIL di Cuneo “Paolo Rubino” ODV, distaccamento locale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Dal 1999, l’associazione opera in stretta collaborazione con l’Ematologia di Cuneo per la ricerca contro i tumori del sangue e per alleviare il più possibile la sofferenza e mitigare le difficoltà di chi intraprende un percorso di cura.



In Piemonte, ogni anno si stimano quasi 2.500 nuove diagnosi. È possibile donare il proprio 5x1000 ad AIL e offrire un aiuto concreto nella lotta contro i tumori del sangue. Codice fiscale: 80102390582. Maggiori informazioni su cinquepermille.ail.it



LE “CASE AIL” – Ad oggi, il reparto di Ematologia dell’A.S.O. “S. Croce” di Cuneo è l’unico hub in tutta la provincia specializzato nella cura intensiva delle malattie del sangue. Il bacino di utenza è molto ampio – circa 600 mila persone – e Cuneo, polo d’eccellenza, è riferimento per il trattamento dei casi più complessi. Non è raro che chi necessita di cure specializzate debba spostarsi. Le “case AIL” a Cuneo sono tre alloggi, a uso gratuito, per un totale di 12 posti letto. Il servizio delle “case AIL” è gestito in stretta collaborazione con il personale medico e infermieristico del reparto di Ematologia, ma con il supporto della segreteria e dei volontari dell’associazione. Qui si realizza la scommessa di “portare l’ospedale fuori dall’ospedale” e si offre la possibilità ai malati e a chi li accompagna di proseguire le cure recuperando quanto più possibile abitudini di vita normali e riducendo al minimo i costi. È l’esperienza diretta della famiglia Rubino a suggerirne la necessità. All’epoca della diagnosi – 1990 – il reparto di Ematologia in grado di assistere Paolo è a Genova. La madre si trasferisce con lui a 150 km da casa, il padre e la sorella gli fanno visita a ogni occasione e nei fine settimana. Con grandi sacrifici e il sostegno della comunità e di tutti gli operai dell’azienda di famiglia, i Rubino riescono a far fronte al radicale cambiamento imposto alle loro vite dalla patologia di Paolo. È presto chiaro a Paolo e alla sua famiglia come non tutti abbiano le possibilità di affittare un alloggio e sostenere i costi correlati al percorso di cura. Anche riunire la famiglia e ritrovare un senso di quotidianità è precluso a chi non ha i mezzi e questo, per volontà di Paolo, deve cambiare. Grazie ad AIL Cuneo e alle altre realtà territoriali che hanno attivato le proprie “case AIL” oggi, quando la patologia impone di spostarsi per le cure, i pazienti ematologici possono contare sul conforto di una rete capillare di aiuto.







ASSISTENZA PSICOLOGICA E MATERIALE – Durante il percorso di cura, l’associazione offre ai malati ematologici e alle loro famiglie sostegno economico, psicologico e sociale. La generosità dei donatori contribuisce a pagare le bollette, l’affitto, le visite specialistiche o le spese di trasporto di chi si rivolge ad AIL in situazione di difficoltà. Sono incluse, inoltre, dieci sedute gratuite con una psicologa di riferimento, in particolare per chi gode di prestazioni ambulatoriali o a domicilio e quindi non accede ai servizi psicologici già previsti per chi è ricoverato.



SOSTEGNO AL REPARTO – Parallelamente all’assistenza rivolta a malati e caregiver, l’AIL di Cuneo promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura dei tumori del sangue, finanziando borse di studio, aggiornamento professionale e l’acquisto di attrezzature di alta tecnologia, supportando in maniera continuativa il reparto di Ematologia dell’A.S.O. “S. Croce” di Cuneo. Uno degli investimenti più importanti, recentemente, ha permesso all’associazione di contribuire all’acquisto della nuova PET: insieme alla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, sono stati donati 250mila euro. Inoltre, AIL Cuneo finanzia la presenza in reparto a tempo pieno di due infermieri, per la somministrazione delle terapie. Cinque volontari, tutte le settimane, tengono compagnia ai ricoverati e circa 250 volontari occasionali supportano le attività dell’associazione durante le campagne annuali.









“PASSEGGIATA PER LA VITA” – Tutte le sezioni, ogni anno, svolgono una raccolta fondi primaverile con la vendita delle Uova di Pasqua AIL nelle piazze e una manifestazione invernale che ha per protagoniste della solidarietà le tradizionali Stelle di Natale, nella duplice versione floreale e di cioccolato. AIL Cuneo aderisce a queste iniziative e rilancia con la “Passeggiata per la vita”, giunta quest’anno alla decima edizione. In ricordo di Paolo Rubino e Anna Brignone, la passeggiata benefica, con partenza e arrivo a Dronero, prevede due percorsi alternativi di circa 7 km e 12 km. Per volontà delle famiglie dei giovani a cui la manifestazione è dedicata, il ricavato della vendita dei pettorali è devoluto ad AIL Cuneo e all’Associazione “Il Fiore della Vita” di Savigliano. I genitori di Paolo e Anna hanno unito le forze e l’impatto a Dronero, l’ultima domenica di settembre, è potente: attesi 4000 partecipanti in continuità con le precedenti edizioni.







Un rapido sguardo alle iniziative che la sezione AIL di Cuneo “Paolo Rubino” ODV porta avanti basta a comprendere quanto i cittadini del cuneese siano generosi. Ma le esigenze non si esauriscono mai e così, speriamo, la voglia di aiutare. Confermare la propria solidarietà ai malati ematologici (e alle loro famiglie) è semplice.





DONA IL TUO 5X1000 – Un piccolo gesto che non costa nulla, ma cambia tantissime vite. Quando presenti i modelli per la dichiarazione dei redditi (730, Certificazione Unica, Redditi Ex Unico) metti una firma e il codice fiscale di AIL 80102390582 nello spazio "Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS..." oppure "Finanziamento della Ricerca e dell'Università".



SOSTIENI DIRETTAMENTE AIL CUNEO – Gli unici modi per sostenere la lotta alle leucemie e i progetti della sezione locale di AIL sono i seguenti.



> BONIFICO sui conti correnti bancari (N.B. sono entrambi di AIL Cuneo):

BANCA UNICREDIT – IBAN: IT 60 X 02008 10290 000103918678

BANCA INTESA SANPAOLO – IBAN: IT 24 O 03069 09606 100000137784



> BOLLETTINO sul conto corrente postale n°71168090. Scarica qui il bollettino.



> Con SATISPAY cliccando qui



> Oppure con una donazione in CONTANTI presso la sede di Via Schiaparelli, 23 – 12100 Cuneo.









Sei interessato a diventare un volontario AIL? Vorresti sostenere continuativamente i progetti come socio? Pensi che la tua azienda voglia supportare i progetti di AIL Cuneo? Visita ail.cuneo.it/il-tuo-contributo/#donare