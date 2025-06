È Mateu Mihai il giovane che ha perso la vita nell'incidente ad Alba

Si chiamava Matteo Mihai il ragazzo, classe 2003, che ha perso la vita nell'incidente che si è verificato nelle prime ore di questa mattina, domenica 1° giugno, in corso Unità d'Italia ad Alba, in zona Biglini.

Residente a Monticello d'Alba, zona Borgo, era trasferito alcuni anni fa in Italia insieme alla famiglia e lavorava in Città.

"Giungo ora dalla visita alla famiglia - dice il sindaco di Monticello d'Alba, Andrea Lanzone -. Non ho parole che possano consolare i genitori, affranti da un dolore immenso, né descrivere la tragedia che stanno vivendo. Mihai Mateu era figlio unico. Un ragazzo serio che lavorava come elettricista presso una ditta di Alba. La famiglia è giunta in Italia dalla Romania 14 anni fa e da qualche tempo risiede a Monticello d’Alba. Ho espresso loro la vicinanza mia personale e quella di tutta la comunità monticellese offrendo la mia personale e completa disponibilità per qualsivoglia necessità".

Il ragazzo, che viaggiava in auto insieme ad altri quattro amici, non residenti a Monticello, ed era seduto sul sedile posteriore al momento dell'incidente che è avvenuto all'incrocio tra la provinciale 231 e la 275 per Scaparoni, nei pressi del passaggio a livello.

L'auto è finita violentemente contro una casa in prossimità del casello. Uno degli altri ragazzi a bordo del mezzo è stato trasportato al CTO di Torino, mentre gli altri tre all'ospedale di Verduno.