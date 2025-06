Volley Femminile: la Bam Lpm MonVi under-14 sul podio d'Italia! Le pumine chiudono le Finali nazionali con uno splendido 3° posto

Non ci sono dubbi: il futuro della pallavolo monregalese è in buone mani! Le pumine della Bam Lpm MonVi under-14 hanno terminato la loro esperienza nelle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro con un fantastico terzo posto. Questa mattina le monregalesi si sono aggiudicate la finale per il 3° e 4° posto battendo per 3-0 (25-21; 25-23; 25-10) il Mednow Visette Volley. Un risultato straordinario e impensabile fino a qualche tempo fa. Il certosino e competente lavoro svolto dalla società e dello staff tecnico, con a capo tecnici Andrea Viola e Serena Castagnino hanno prodotto i meritati frutti.

Ma prima di tutto ci sono loro, le giovani ragazze di questa squadra, un gruppo di amiche straordinariamente agguerrite in campo. ma saldamente unite fuori dal rettangolo di gioco. Un gruppo con giocatrici tecnicamente interessanti, sulle quali è lecito augurarsi e attendersi una crescita sportiva importante. Ma ora non è tempo di pensare a scenari a lungo raggio. C'è da vivere e festeggiare l'oggi di queste splendide ragazzine. Una squadra capace di conquistare un podio nazionale. E si! Queste giovani atlete di casa nostra hanno portato il monregalese e il Piemonte sul podio d'Italia. E scusate se è poco. Per il futuro c'è tempo...