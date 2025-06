Alcaraz-Shelton al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz torna in campo al Roland Garros e affronta Ben Shelton agli ottavi di finale. Oggi, domenica 1 giugno, andrà in scena il terzo confronto tra i due tennisti. Lo spagnolo arriva al match dopo aver eliminato nel terzo turno Dzumhur, l'americano è invece reduce dal successo contro l'azzurro Gigante. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo.

Il match tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz si giocherà non prima delle 14:30 sul Centrale. Sarà il terzo confronto tra i due: nei precedenti ha sempre avuto la meglio lo spagnolo.

Alcaraz-Shelton, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.