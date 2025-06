Cuneo Canoa ai Campionati Italiani Junior di Canoa e Kayak

Dopo i titoli nazionali under 23 assegnati a Merano, la canoa slalom torna protagonista nelle acque di Valstagna (Vicenza) per la gara nazionale, nell'ambito della quale sono stati assegnati i titoli italiani nella categoria Junior. Un appuntamento che ha visto i giovani atleti affrontarsi per il successo tricolore.

Nella giornata di domenica, il fiume Brenta ha ospitato ben 78 atleti, impegnati nei titoli Junior e nella gara nazionale Senior. Tra loro, anche i talentuosi atleti del Cuneo Canoa, allenati da Andrea Coan, hanno ottenuto risultati eccellenti. Tommaso Nadelle e Sarah Ponzo sono stati incoronati Campioni Italiani Junior nella canadese mista (C2), mentre Nicolò Nadelle, nonostante la giovane età, ha conquistato il terzo posto nel C1. Tobia Serra si è classificato nono nel K1, mentre Anna Bredy ha chiuso all'undicesimo posto e Sarah Ponzo al tredicesimo.

Le gare di sabato hanno visto la partecipazione di 114 slalomisti nelle categorie Ragazzi, Allievi Cadetti, Master, Senior e Junior. Il percorso, lungo 300 metri, presentava difficoltà di 2° e 3° grado. Tra i risultati di rilievo, si segnalano i preziosi podi (3° posto) nella gara a squadre del K1 di Tommaso Nadelle, Tobia Serra e Giovanni Tassone, e nel C2 maschile di Tobia Serra e Giovanni Tassone.

In foto Nicolò Nadelle sul podio del Campionato Italiano Junior di C1