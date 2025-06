Borse di studio Tesisquare: premiati tre studenti del Vallauri

Tre studenti del Vallauri hanno portato a casa le borse di studio che la la Tesisquare di Cherasco si è tenuta, lo scorso lunedì 26 maggio, ha voluto riconoscere agli studenti più brillanti nel settore delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Economia e Matematica), un ambito strategico che necessita di essere potenziato per il bene dell'economia e del sistema Italia e che trova ragazzi pronti a “spiccare il volo” grazie agli studi e alle competenze acquisite nel percorso degli studi. Si tratta di Riccardo Patetta, Samuele Bernardi e Giacomo Isoardi. Alla premiazione erano presenti l’amministratore delegato di Tesisquare, Giuseppe Pacotto, il direttore di DIG421, Elio Becchis, e il professor Luigi Portinale, docente e vicepresidente del corso di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale, che ha svolto un intervento sul tema dell’innovazione digitale e sulle sfide future del settore.

Per il Vallauri era presente il dirigente prof. Cortese, il prof. Rolfo referente dipartimento informatica, il prof. Fea progetto orientamento, il prof. Abbate e il prof. Cavallotto funzione strumentale territorio. “Vedere premiato, da un’azienda illuminata, il merito e il talento dei propri ragazzi resta una delle soddisfazioni più grandi per una Scuola. Sempre di più le cosiddette soft skills e la competenze tecnologiche all’avanguardia consentono di aprire orizzonti ai nostri diplomati, un tempo impensabili. Bravi ragazzi e bravi i docenti per la passione con la quale li hanno saputi guidare. Attivare passione e talento: è questa la nostra più grande sfida.” ha commentato con soddisfazione il prof. Paolo Cortese, preside del “Vallauri”.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Tesisquare, la Fondazione DIG421 e l’associazione "Amici di Cecilia" ed ha l'intento di rafforzare le sinergie tra il mondo della scuola e quello del lavoro, sostenendo i giovani talenti del territorio e offrendo loro l'opportunità di potenziare le loro competenze.