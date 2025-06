Assoluti Herbalife di Cuneo: Vicenza città del Team, Savona prima dei Club

Nella nuova piscina olimpica dello Stadio del Nuoto di Cuneo si assegnano i titoli dei campionati estivi Herbalife. Piscina che per la terza volta ospita il sincro, dopo gli assoluti invernali del 2016 e la Coppa Europa dell'anno successivo. Ultime tre finali, tutte in diretta su Rai Sport HD con telecronaca di Enrico Cattaneo e commento tecnico dell’ex etolile del sincro italiano ed internazionale Paola Celli.

La Rari Nantes Savona si aggiudica la classifica di società con 989 punti, accompagnata sul podio da Aurelia e Montebelluna. Braccia al cielo per il team della Città Sport Vicenza, già davanti a tutti nel preliminare di sabato, che si aggiudica il titolo di campione d’Italia a squadre toccando quota 266.0000 punti, in crescita anche rispetto all’esibizione di 24 ore prima (261.2877). Un risultato importante per le dodici ragazze allenate da Rossana Rocci (le otto titolari e le quattro riserve) che dimostrano di aver raggiunto l’obiettivo dell’alto livello. Dietro di loro ci sono team di società blasonate come l’Aurelia Nuoto, con le sorelle Cupaioli che si rialzano dopo la delusione nel doppio (con un ritardo di 1.1760) e la Rari Nantes Savona (3.2286 punti dietro).

Lara Pollini, allenata da Giorgia Mazzariello per il Sincro Seregno Insport, regala la prima medaglia d’oro alla sua società, la seconda complessiva dopo il bronzo in apertura con l’acrobatico che dedica alla sua allenatrice. In finale ribalta la classifica e i pronostici del post eliminatorie (era seconda con 208.3789) e batte Ginevra Marchetti (Rari Nantes Savona) che sembrava la favorita e aveva chiuso al primo posto la qualifica (209.9301). La diciannovenne brianzola, che nella finale del 16 marzo agli invernali a Riccione era finita tredicesima, vince con 209.7314 punti, di cui 115.8314 con gli elementi e 93.9000 per l’impressione); Ginevra Marchetti, quarta agli invernali di Riccione, è seconda con 205.2776 e Chiara Benesso (Plebiscito Padova) terza con 205.2113 compie un altro salto in avanti dopo il sesto posto a Riccione.



“Ho vinto con la canzone sei perfetta di Goe Evan – dice Lara Pollini – e dedico questo singolo alla mia allenatrice Giorgia Mazzariello. E’ stato un anno molto difficile, perché ci sono state gare da cui sono uscita molto delusa ma non mi sono persa d’animo. Ai campionati juniores sono arrivata terza ma volevo continuare a salire sempre più in alto. In questa gara ho deciso di dare il massimo; ero molto tesa e dopo l’eliminatoria ho alzato ancora le difficoltà perché volevo rischiare tutto per raggiungere l’obiettivo. Sono molto felice: me la sono goduta e mi sono divertita tantissimo”.



A due mesi di distanza dal titolo invernale Gabriele Minak conquista anche quello estivo con 200.5075 punti e si incorona re del singolo italiano 2025. Con margini di miglioramento ancora possibili. La sua trasformazione da alieno ad umano è geniale e coinvolgente. Il 47.3 di codice di difficoltà rende tutta la performance più imprevedibile, la coreografia e le musiche con l’assolo da autentico ballerino esaltano la sua eleganza. L’azzurro, portacolori della Rari Nantes Savona, seguito e sostenuto a bordo vasca da Federica Sala e Simona Ricotta, guadagna 105.2075 con gli elementi e 95.3000 per l’impressione artistica. Da Riccione a Cuneo, da marzo ad oggi, è cresciuto e può farlo ancora.



“Medaglia strepitosa – commenta Gabriele Minak – la terza che riesco a vincere quest’anno nel singolo tra campionati assoluti e juniores. Rispetto agli assoluti invernali ho cercato di abbassare il mio punteggio delle difficoltà per aumentare il valore dell’impressione artistica dell’esercizio e la mia esecuzione, quindi il mio livello dell’acqua nelle gambe. E’ stata una medaglia sudata, come tutte le altre, che mi è servita anche per capire dove devo migliorare ancora”.