Canoa Slalom, Dennis Fina è Campione d’Italia Junior nel C1: il Granda Canoa Club vola alto a Valstagna

È un momento d’oro per il Granda Canoa Club, che si è distinto con prestazioni di alto livello al Campionato Italiano Junior, alla Gara Nazionale e all’ultima tappa di Selezioni per la Squadra Nazionale Junior di Canoa Slalom, andate in scena nel fine settimana sulle acque del fiume Brenta.

A spiccare su tutti è stato Dennis Fina, classe 2009, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nel C1 Junior, imponendosi in una categoria tradizionalmente molto competitiva, riservata ad atleti fino a tre anni più grandi. Essendo al secondo anno della categoria Ragazzi, Dennis ha compiuto un vero exploit, superando avversari con maggiore esperienza. Un successo che potrebbe aprirgli le porte della Squadra Nazionale Junior, in fase di definizione da parte della Federazione.

Ma il titolo individuale non è l’unico alloro tricolore conquistato da Dennis nel weekend. Insieme al fratello Oliver Fina, anch’egli classe 2009, ha vinto il titolo italiano Junior nel C2, confermando l'affiatamento della coppia in una specialità tecnica e complessa. Il terzo titolo italiano per il Granda Canoa Club è arrivato nella gara a squadre del C1 Junior, dove Dennis e Oliver Fina hanno gareggiato con Mattia Ferrero, ottenendo l’oro con una prova solida e ben costruita.

Tra i risultati del Campionato Italiano Junior, si registra anche il bronzo nel C1 Junior per Nicolò Nadelle (Cuneo Canoa), e il primo posto nel C2 misto per Sarah Ponzo e Tommaso Nadelle (Cuneo Canoa), in una categoria emergente.

Importanti risultati anche nella Gara Nazionale del 31 maggio, dove il Granda Canoa Club ha conquistato:

Dennis Fina : oro nel C1 Ragazzi

: oro nel Mattia Ferrero : oro nel K1 Ragazzi e 🥈 argento nel C1 Ragazzi

: oro nel e 🥈 argento nel Simone Ferrero : oro nel K1 Allievi B

: oro nel Oliver e Dennis Fina : oro nel C2 Ragazzi

: oro nel Marco Brunori, Dennis Fina e Mattia Ferrero: oro nel C1 Ragazzi a squadre



«Stiamo costruendo qualcosa di importante, passo dopo passo. Questi ragazzi stanno dimostrando talento, passione e determinazione – afferma l’allenatore –. I titoli italiani sono solo l’inizio. Se continuano così, ci aspettano ancora tante soddisfazioni, anche in campo internazionale.»

Il bilancio per il Granda Canoa Club è dunque più che positivo: tre titoli italiani, sei ori nella gara nazionale e una squadra che dimostra di avere tutte le carte in regola per ambire a palcoscenici sempre più importanti.