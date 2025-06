Cuneoginnastica: Olivero e Pellegrino sul podio a Chieri

Le prime a scendere in campo in questo ultimo appuntamento di stagione con il campionato regionale AICS di Ginnastica Artistica femminile a Chieri sono le allieve della Cuneoginnastica Arianna Olivero e Giulia Pellegrino. Ottime le prove delle due giovani atlete che dopo le gare regionali in federazione silver approdano in un campionato parallelo variando un pò il loro programma tecnico.

Dopo i prestigiosi risultati in federazione conquistano anche il podio in AICS qualificandosi per la fase nazionale. Arianna si impone sul primo gradino del podio, mentre Giulia, un anno più giovane, conquista, con ampi margini di miglioramento il bronzo. Ottime le loro performance su tutti e quattro gli attrezzi, nessun errore o incertezza.

Grande soddisfazione per le allenatrici Chiara Armando e Monica Sola che le ha accompagnate in gara.

Per loro ora una estate di allenamenti per riprendere con le gare di squadra in autunno.