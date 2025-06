Mondovì, 15 istituti e 625 gli studenti coinvolti per la fase finale al Beila del progetto “AtleticaMente”

Martedì 27 maggio presso l’impianto di atletica “Fantoni Bonino” di Mondovì, si è svolta una manifestazione a carattere promozionale di atletica leggera riservata alle scuole medie inferiori resa possibile grazie al Progetto “AtleticaMente” promosso dalla ASD Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Mondovì, dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, la Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provinciale di Cuneo e il Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco – Govone – Beccaria” di Mondovì.

Un successo enorme che ha visto i oltre 600 ragazzi, accompagnati dai docenti di educazione fisica, affrontarsi nella giornata di gare sulla pista e in pedana e che ripaga l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo dello sforzo organizzativo ed economico profuso. Il progetto, avviato all’inizio dell’anno scolastico, aveva come finalità quella di creare in tutta la zona del Monregalese, una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’atletica leggera, in quanto base fondamentale per tutti gli sport.

In un periodo di scarse risorse finanziarie che vedono spesso le istituzioni scolastiche in serie difficoltà, è apparsa innovativa e vincente la formula del progetto “AtleticaMente”, che ha proposto alle scuole una diretta collaborazione per sensibilizzare e rafforzare la cultura dell'impegno, come scelta e atteggiamento positivo nella vita.

“Sport e scuola”, un’alleanza sicuramente possibile, in quanto entrambi si pongono le medesime finalità educative: garantire il rispetto delle regole, trasmettere passioni, accendere la curiosità, spingere al miglioramento e stimolare il raggiungimento di sempre nuovi traguardi, dando il meglio di sé.

Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha coordinato il Progetto, è certo che “lo sforzo dell’A.S.D Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, nel sostenere economicamente sia le scuole (con buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico e sportivo) che i ragazzi sia utile per ampliare l’esperienza formativa dei giovani del territorio”.

Il progetto, riproposto per il sesto anno consecutivo, ha visto l’adesione di ben quindici istituti scolastici: gli I.C. di Mondovì (“Cordero” e “Pianfei”, “Anna Frank”, “Gallo”), Vicoforte-San Michele, Villanova Mondovì, Ceva, Benevagienna, Trinità, Sant’Albano, Carrù e Garessio-Ormea-Bagnasco, Dogliani, Farigliano, Bossolasco e IC Perotti di Carrù, e l’istituto Archè.

Al termine della manifestazione l’I.C Ceva vince con 69 punti che stacca nettamente Villanova con 92 e IC Mondovì 1 con 93 punti

L’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ringrazia gli Istituti che hanno aderito al progetto, i dirigenti scolastici con i docenti di educazione fisica, i ragazzi della 3ª Liceo Sportivo supportati dai professori Tomatis e Basso per la collaborazione e l’assessore Francesca Bertazzoli intervenuta alle premiazioni.

Questi i podi nella categoria Ragazze/i: 60 m. 1. Olimpia Curati (Villanova) 9”0, 2. Ada Eboigbe (Ceva, 9”1), 3. Cecilia Scotto (Bene Vagienna, 9”4), 1. Pietro Bacchiarello (S. Michele) 8”6, 2. Tommaso Rosso (Carrù) 8”8, 3. Andrea Preci (Bene Vagienna) 8”8; 600 m. 1. Beatrice Bressano (Murazzano) 2’02”6, 2. Carola Giordano (Ceva) 2’07”1, 3. Martina Rizzo (Ceva) 2’09”2, 1. Giacomo Renesto (Archè) 1’48”3, 2. Federico Bruno (Mondovì 2) 1’49”9, 3. Rayan Bruno (Villanova) 1’52”4; lungo 1. Soraya Musso (Murazzano) 3,84, 2. Aurora Nasi (Mondovì 1) 3,42, 3. Valentina Griseri (Villanova) 3,38, 1. Gabriele Novelli (Dogliani) 4,04, 2. Simone Barale (S. Michele) 4,00, 3. Tancredi Bovolo (Mondovì 1) 3,98; vortex 1. Lisa Bottero (Carrù) 39,76, 2. Sophie Lucà (Mondovì 2) 29,08, 3. Alessia Montenegro (Dogliani) 28,24, 1. Aron Markja (Ceva) 39,88, 2. Leonardo Borgna (Archè) 41,30, 3. Andrea Marconi (Mondovì 2) 38,53

Qui i primi tre delle gare Cadette/i: 80 m. 1. Noemi Tarditi (Carrù) 1122, Beatrice Benedetti (Carrù) 11”3, 3. Ginevra Tealdi (S. Michele) 11”3, 1. Daniel Rocca (Bene Vagienna) 10”6, 2. Andrea Zucco (Trinità) 10”7, 3. Rayan El Katib (S. Albano) 10”7; 1000 m. 1. Lovely Ferretti (Archè) 3’34”9, 2. Veronica Garelli (Murazzano) 3’35”6, 3. Caterina Bonino (Dogliani) 3’39”6, 1. Lorenzo Santo (Mondovì 2) 3’12”0, 2. Carlo Porro (Dogliani) 3’15”5, 3. Nicola Giuliano (Bene Vagienna) 3’18”0; alto: 1. Isabel Santana Nunez (Mondovì 2) 1,40; 2. Irene Panero (Bene Vagienna) 1,35, 3. Maria Letizia Martini (Mondovì 2) 1,35, 1. Francesco Bruno (Mondovì 2) 1,45, 2. Andrea Romano (Ceva) e Matteo Pechenino (Mondovì 2) 1,40; peso: 1. Martina Tomatis (Trinità) 9,24, 2. Alena Trajanovska (Dogliani) 8,05, 3. Saida Dalmazzo (Dogliani) 8,03, 1. Nicolò Cravero (Trinità) 12,14, 2. Matteo Tassone (Mondovì 1) 10,48, 3. Samuele Dho (Villanova) 9”97.