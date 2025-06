Tiro con l'arco, ottimo Arclub Fossano al trofeo Coni

Si è svolta a Villanova Canavese lo scorso finesettimana, presso il campo di tiro degli Arcieri degli Orsi, la fase regionale del Trofeo CONI, manifestazione giovanile riservata agli atleti tra i 10 e i 14 anni. La gara era valida per la qualificazione alla fase nazionale, che si disputerà a Lignano Sabbiadoro a fine settembre.

A rappresentare il Piemonte saranno i primi due classificati maschile e femminile. La squadra regionale sarà quindi composta da:

Luca Buggiafreddo (Arclub Fossano)

(Arclub Fossano) Diego La Malfa (Arcieri delle Alpi)

(Arcieri delle Alpi) Matilde Pino (Arcieri DLF Alessandria)

(Arcieri DLF Alessandria) Aurora Bianchi (Arcieri Juvenilia)

Ottimo il risultato complessivo per l’Arclub Fossano, che oltre alla qualificazione di Buggiafreddo, ha visto salire sul podio anche Davide Busà, classificatosi al 3° posto, mentre Paolo Artale ha chiuso in 6^ posizione. Sul fronte femminile, buon piazzamento per Marisa Rescigno, che ha conquistato il 3° posto.