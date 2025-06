Giulio Pinali torna in azzurro: convocato per il ritiro di Cavalese

Dopo aver traghettato Cuneo in SuperLega Giulio Pinali torna in Azzurro

Giulio Pinali è stato convocato dal CT Ferdinando De Giorgi per il collegiale della Nazionale italiana a Cavalese, in programma da domani (martedì 3 giugno) fino al 13 giugno. Una chiamata che sa di riscatto, che premia il talento, certo, ma anche la perseveranza e la fiducia di chi ha creduto in lui nei momenti più duri.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e profondo orgoglio dallo staff di Cuneo Volley, già prima della Supercoppa, quando era nell’aria ma non ancora ufficiale. Oggi, però, è realtà: Giulio vestirà ancora l’azzurro.

E non può non esserci riconoscimento per chi ha reso possibile questo ritorno ad alti livelli. Il Direttore Sportivo Paolo Brugiafreddo ha voluto sottolinearlo senza mezzi termini: “La convocazione di Pinali è motivo d’orgoglio per la nostra società. Orgoglio che va condiviso quasi in toto con il nostro staff medico: Gabriele Pisanu, Matteo Parola e lo Studio FisioOne. Tutti si sono presi cura di Giulio in un momento delicatissimo, non mollando mai. È merito loro se è tornato ad esprimersi al meglio, diventando determinante per Cuneo e ora di nuovo per la Nazionale.”

Pinali sarà uno dei 16 convocati per il ritiro azzurro, mentre nei prossimi giorni De Giorgi annuncerà i 14 selezionati per la prima tappa della Volleyball Nations League, in programma dall’11 al 15 giugno a Quebec City, in Canada.

L’Italia riparte con tanti volti noti e alcune sorprese. Questo l’elenco dei convocati: Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia (Itas Trentino Volley); Paolo Porro, Edoardo Caneschi, Davide Gardini (Allianz Milano); Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Giulio Pinali (Cuneo Volley); Leandro Mosca, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza); Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia); Federico Crosato, Mattia Orioli (Sonepar Padova); Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina); Tim Held (Gioiella Prisma Taranto); Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova).