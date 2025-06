Arti marziali, Kickboxing: pioggia di titoli italiani per il Team Kickstar Cuneo

Con il weekend appena trascorso si sono concluse tutte le varie tappe dei Campionati Italiani Assoluti di KICKBOXING sotto l’egida di FEDERKOMBAT (FSN CONI). Il Team cuneese KICKSTAR capitanato dal Coach Ivan Sciolla, anche quest’anno non ha disatteso le aspettative e torna a casa con una pioggia di Medaglie Importantissime conquistate dai suoi Atleti.

Ecco i risultati conseguiti ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2025 a seguito delle varie qualificazioni, ovvero dai Regionali di Ottobre 2024 fino al Criterium di selezione Nazionale di Marzo 2025, fino ad arrivare alle Finali Assolute Tricolori appena conclusesi:

Samuele SIMONDI cat. FC Jr -54kg CAMPIONE ITALIANO Assoluto, 1° class (Roma, 16-18 Maggio 2025)

cat. FC Jr -54kg CAMPIONE ITALIANO Assoluto, 1° class (Roma, 16-18 Maggio 2025) Isabel CIARTANO cat. KL Jr -50kg CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 1° class e VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta nella cat. LC, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025)

cat. KL Jr -50kg CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 1° class e VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta nella cat. LC, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025) Stefano ROCHIRA cat. LC Sr -74kg VICE-CAMPIONE ITALIANO Assoluto, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025)

cat. LC Sr -74kg VICE-CAMPIONE ITALIANO Assoluto, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025) Noemi SCOTTI cat. LC OCad -50kg VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 2° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025)

cat. LC OCad -50kg VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 2° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025) Elena TOMBINI cat. LC Sr -60kg VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025) e già CAMPIONESSA ITALIANA e Atleta in Maglia Azzurra nel FC -60kg Sr (Argento Europeo 2024)

cat. LC Sr -60kg VICE-CAMPIONESSA ITALIANA Assoluta, 2° class (Jesolo, 29-31 Maggio 2025) e già CAMPIONESSA ITALIANA e Atleta in Maglia Azzurra nel FC -60kg Sr (Argento Europeo 2024) Nicole PERONA, già CAMPIONESSA ITALIANA e Atleta in Maglia Azzurra nel FC -52kg Sr (Campionessa Europea e Mondiale in carica).

Con queste Medaglie Assolute entrano nella cerchia degli Azzurrabili 2025: SIMONDI (FC -54kg Jr), CIARTANO (LC e KL -50kg Jr), SCOTTI (LC -50kg OCad), TOMBINI (FC -60kg Sr), PERONA (FC -52kg Sr). Sono attesi nei mesi di Luglio e Agosto i ritiri della Nazionale Italiana presso i quali i Direttori Tecnici Nazionali effettueranno le convocazioni ufficiali verso i Campionati Europei Giovanili (Italia, Settembre 2025) e verso i Campionati Mondiali Senior (Abu Dhabi, Novembre 2025).

Hanno gareggiato inoltre in qualità di esordienti a livello Nazionale nel TROFEO ITALIA e COPPA DEL PRESIDENTE 2025 anche i seguenti fighters cuneesi del Team KICKSTAR, conquistando pesanti risultati che dimostrano il grande potenziale verso i futuri obiettivi per la prossima stagione sportiva:

Diego GENNA cat. LK Sr -71kg VINCITORE TROFEO ITALIA, 1° class (Roma, 16-18 Maggio 2025)

cat. LK Sr -71kg VINCITORE TROFEO ITALIA, 1° class (Roma, 16-18 Maggio 2025) Matteo CONDIPODERO , cat. LC e KL Sr -80kg VINCITORE COPPA DEL PRESIDENTE nelle due categorie, 1° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025)

, cat. LC e KL Sr -80kg VINCITORE COPPA DEL PRESIDENTE nelle due categorie, 1° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025) Precious ALUM , cat. LC e KL Sr -85kg VINCITORE COPPA DEL PRESIDENTE nelle due categorie, 1° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025)

, cat. LC e KL Sr -85kg VINCITORE COPPA DEL PRESIDENTE nelle due categorie, 1° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025) Nicolò PAROLA cat LC YCad -35kg 3° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025)

cat LC YCad -35kg 3° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025) Cristian NEGOITA cat LC YCad -40kg 3° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025)

cat LC YCad -40kg 3° class (Jesolo, 25-27 Aprile 2025) Simone DELOGU, cat. LC Sr -75kg, 3° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025)

cat. LC Sr -75kg, 3° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025) Alee Ben SASSI, cat. LC Sr -65kg, 3° class (Jesolo, 4-6 Aprile 2025)

“Sono soddisfatto dei risultati raggiunti dai ragazzi” – commenta il D.T. Sciolla – “qualcuno ha ottenuto davvero in modo meritato quello per cui ha lavorato seriamente, in modo costante e professionale; per qualcun altro l’ottenimento del risultato assoluto è solo rinviato” – continua il M° Sciolla – “per chi non ha raggiunto il podio in questa occasione, sono sicuro che è stata un’esperienza formativa dentro e fuori dal quadrato di gara, e che ha donato ai nostri fighters tanta consapevolezza dei propri mezzi e dei propri valori. Con umiltà, costanza e dedizione potrete arrivare ovunque vorrete: Grazie Ragazzi, avanti così!”

Il Team KICKSTAR non si ferma qui: dopo le varie tappe di Coppa Europa e di Coppa del Mondo WAKO a cui diversi fighters hanno già partecipato ottenendo numerose medaglie, dal 12 al 15 di Giugno sarà Budapest (Ungheria) la sede della prossima tappa di Coppa del Mondo per le discipline da tatami e da ring. In bocca al lupo dunque a tutta la Squadra per questa competizione e per le prossime imminenti chiamate in Azzurro!