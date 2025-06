Atletica Saluzzo protagonista in Piemonte e Lombardia: podi e successi da Boves a Morbegno

Settimana ricca di soddisfazioni per l’Atletica Saluzzo su più fronti. Mercoledì 28 maggio, a Boves, si è svolta l’8ª prova del circuito CorriPiemonte: grande prestazione di Lorenzo Laratore, 3° assoluto in 16'34’’ e primo tra gli juniores. Subito dietro Riccardo Rabino, 5° assoluto e oro tra i senior (16'46’’). Buone prove anche per Fabio Griglio (12°), Tommaso Olivero, Simone Gerace, Luca Molineri, Andrea Abbà e Giorgio Pelissero. Tra le donne, Sofia Audisio conquista il 3° posto tra le promesse con un crono di 22'34’’.

Domenica 1 giugno a Morbegno, l’Atletica Saluzzo vince il Trofeo Nazionale di staffette cadette grazie alla splendida prova della coppia Anna Laratore – Vittoria Audifreddi, entrambe nelle prime cinque frazioniste. Il club si piazza anche 2° nella classifica generale a squadre.

A Crissolo, per il Monviso Vertical Race 2025, arriva un eccellente 2° posto per Noemi Bouchard (47'01’’), battuta solo dalla favorita Francesca Ghelfi. Presenti anche Roberto Chiavazza e Andrea Long.

Infine, lunedì 2 giugno ad Alessandria, al meeting regionale Dodecarun, Beniamino Sovera chiude 12° assoluto e vince il bronzo con un tempo di 16'39’’. Successo di categoria (SM65) per Piero Musso, 19° assoluto in 20'23’’.