Ginnastica artistica: buoni risultati a Chieri per il settore agonistico Silver di Cuneoginnastica

Le prime a scendere in campo sono le più giovani; l'allieva Ilary Frakulla che con una gara molto precisa, una trave sicura e un ottimo volteggio, arriva quattordicesima migliorando di molto la prestazione della gara precedente.

Ginevra Capello Costanzo che per la prima volta porta in gara le parallele come nuovo attrezzo conduce una buona gara sul totale degli attrezzi, dinamici il volteggio e il corpo libero pulito, diciassettesima in conclusione. Anche Emma d’Angelo esegue per la prima volta le parallele, e con un esercizio perfetto conquista il nono posto in classifica. Mia Chiardola come le compagne gareggia per la prima volta alle parallele, molto bene per lei anche il volteggio e il corpo libero, quattordicesima piazza in classifica. Elisabetta Dotta conduce una gara molto precisa, rammarico per la caduta alle parallele al debutto in gara con l'attrezzo più difficile della ginnastica che la porta ad ottenere il sedicesimo posto in classifica. Giulia Giraudo conduce una gara pulita anche lei debutta alle parallele, gara regolare con ampi margini di miglioramento, diciassettesima in classifica.

Tra le più grandi Hilary Meinero alla sua prima esperienza in campo gara, esegue esercizi puliti e ricchi di difficoltà e si aggiudica il primo posto, nella stessa categoria Letizia Rosso quarta per un soffio dal podio con esercizi precisi e convincenti. Soddisfatte per i progressi ottenuti le allenatrici delle ginnaste, Anita Zampieri, Petra Fanesi e Matilde Lovera.