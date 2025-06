Cuneo, salesiani in lutto per la scomparsa di don Flaviano Spagnolo

Lutto nella famiglia dei Salesiani cuneesi per la scomparsa di don Flaviano Spagnolo.

Classe 1939, l’uomo, si è spento domenica 1° giugno a Torino, dove era ricoverato da qualche tempo, lasciandosi alle spalle 70 anni di professione religiosa e 55 di sacerdozio.

La camera ardente sarà allestita presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Cuneo a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 3 giugno. Nella stessa parrocchiale, questa sera alle ore 19, è in programma la veglia funebre con la recita del rosario, mentre per le ore 14.30 di domani, mercoledì 4, sono in programma i funerali.

Don Flaviano riposerà poi nel cimitero di Villaraspa di Colceresa, il centro del Vicentino di cui era originario.