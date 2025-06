Giovani protagonisti della cittadinanza europea all’APRO Formazione Alba

A maggio, presso la sede di APRO Formazione, si è tenuto un pomeriggio di cogestione studentesca, un evento nato nell’ambito del progetto europeo Jean Monnet, finanziato dal programma Erasmus+, e interamente organizzato dagli studenti con la supervisione del team responsabile dei progetti europei di Apro.

L’iniziativa, dedicata alla promozione della cittadinanza europea e della consapevolezza civica tra i giovani, ha rappresentato un’occasione unica di confronto e partecipazione attiva per gli studenti, che hanno avuto l'opportunità di esprimersi liberamente, condividere idee e riflettere sul valore dell’impegno civico.

Il pomeriggio è stato caratterizzato da un programma ricco di attività culturali, laboratoriali e di confronto, tra cui lo speed date di lettura, un format dinamico che ha permesso ai ragazzi di scambiarsi idee e consigli letterari, il cineforum su tematiche sociali e un laboratorio di graffiti, dove la creatività ha trovato spazio libero di espressione.

All'evento hanno partecipato anche ospiti invitati direttamente dagli studenti per apportare un contributo di valore sui temi affrontati durante la cogestione. Tra questi, Christian Lamanna e Amy Martelozzo del Progetto ABS del SerD, che hanno portato la loro esperienza nell’ambito della prevenzione e del supporto sociale, la psicologa e sessuologa Sara Della Piana, che ha dialogato con i ragazzi sui temi dell’affettività e delle relazioni, e di Celia Risso e Luca Bianco di Hobby Centro, che hanno condiviso tecniche e conoscenze legate alle attività ludiche.

A conclusione delle attività previste nell’ambito del fondo europeo Jean Monnet, il cui obiettivo principale è rafforzare la consapevolezza civica europea tra gli studenti, promuovendo i valori di un’Europa unita e solidale, sono intervenuti i rappresentanti del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Cuneo – Sezione di Alba e del Centro Europe Direct di Cuneo, che hanno guidato i ragazzi in un dialogo concreto sul significato di cittadinanza europea attiva, offrendo spunti di riflessione sull’importanza del volontariato e dell’Unione Europea per la propria vita quotidiana.

Questa giornata ha rappresentato un esempio concreto di come i giovani possano diventare protagonisti attivi del proprio percorso di crescita. Confrontarsi, condividere idee e riflettere insieme sui valori dell’Europa sono tappe fondamentali per formare cittadini consapevoli e pronti a contribuire positivamente alla società.

Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, agli ospiti e al team di APRO Formazione per l’organizzazione dell’evento, che ha dimostrato ancora una volta come l’istruzione non sia solo trasmissione di competenze, ma anche un potente strumento per promuovere valori di solidarietà, collaborazione e cittadinanza attiva.