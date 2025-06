Moretta celebra Davide Rizzio: storia e gioco di ruolo per riscoprire un personaggio tra intrighi e corti europee

Il Comune di Moretta, in collaborazione con l’associazione Dimensione Arcana, organizza per sabato 7 giugno una giornata interamente dedicata a Davide Rizzio, figura storica di spicco del XVI secolo, originaria di queste terre e al centro di uno dei più celebri intrighi della corte di Scozia.

La giornata si svolgerà presso la suggestiva Cascina San Giovanni e sarà articolata in due momenti principali:

Alle 10,30 convegno storico “Da Edimburgo a Moretta”. Un incontro di approfondimento intitolato “Davide Rizzio. Uomo politico alle corti europee del XVI secolo”, con la partecipazione di esperti internazionali come Emanuela Patti, del Dipartimento di Lingue e Culture Europee dell’Università di Edimburgo e Gianluca Raccagni, del Dipartimento di Storia della stessa università.

L’iniziativa intende restituire il profilo complesso di Davide Rizzio, musicista, diplomatico e confidente della regina Maria Stuarda, la cui tragica morte ha segnato un punto di svolta nella storia scozzese.

Alle 14,30 pomeriggio ludico dal titolo “Omicidio a Holyroodhouse”; spazio all’immaginazione e al gioco con l’anteprima del gioco di ruolo “Omicidio a Holyroodhouse”, curato dagli autori Errico Borro e Ian Hathaway, che guideranno i partecipanti in un’investigazione immersiva sul misterioso assassinio di Rizzio.

L’esperienza, della durata di 90 minuti e pensata per un pubblico dai 14 anni in su, offre un’opportunità originale per esplorare i retroscena politici e personali dell’epoca attraverso una narrazione interattiva.

Durante il pomeriggio saranno inoltre disponibili giochi da tavolo per tutti, grazie al supporto dei volontari di Dimensione Arcana.