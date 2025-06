Nuovo progetto di Servizio Civile “Cultura inclusiva” all’Ufficio Turistico di Cherasco

Ha preso il via settimana scorsa, il 28 maggio, il nuovo servizio civile nazionale dell’anno 2025/2026: i volontari sono stati convocati il primo giorno, come consuetudine, a Cuneo nella sede della Provincia per il benvenuto e le presentazioni ufficiali del nuovo progetto.

Le due volontarie, che per un anno presteranno servizio presso l’Ufficio turistico del Comune di Cherasco, sono la ventiseienne Eleonora Enria, laureata in storia dell’arte e la ventunenne Elisa Einaudi studentessa di matematica. Il Servizio Civile Nazionale rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

“Cultura inclusiva” è il titolo del progetto a cui aderiscono Cherasco e i suoi volontari: si svolgerà per un anno presso l’ufficio turistico del Comune. L’obiettivo è l’accessibilità e la fruibilità della cultura locale, con particolare attenzione ai giovani, che la percepiscono come molto distante da loro, e ai soggetti svantaggiati fornendo loro la possibilità di vivere esperienze inclusive. Le volontarie prenderanno parte alla realizzazione di eventi ed iniziative rivolte a quell’obiettivo.

È il decimo anno per l’'Ufficio Turistico di Cherasco di partecipazione al Servizio Civile: accogliendo con entusiasmo alcuni ragazzi del territorio offre loro l’opportunità di un percorso personale grazie alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità, acquisendo anche competenze utili. Durante l’anno di servizio, i volontari sono coinvolti in numerose attività: dall’accoglienza di visitatori e turisti all’organizzazione di mostre ed eventi, fino alla promozione e comunicazione delle iniziative culturali.