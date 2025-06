Revello e Rifreddo protagonisti nel libro “De.Co.: il Racconto di un Territorio”

Erano presenti anche i Comuni di Revello e Rifreddo lo scorso venerdì 30 maggio al Centro Incontri della Provincia di Cuneo durante la presentazione del libro di Tiziana Martino dal titolo ‘De.Co.: il Racconto di un Territorio. 5 itinerari insoliti tra le meraviglie della provincia di Cuneo’.

Un volume che racconta con passione e profondità il patrimonio enogastronomico e culturale delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Granda, attraverso un viaggio fatto di sapori, paesaggi, tradizioni e memoria.

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, amministratori locali, sindaci e protagonisti del mondo De.Co., veri e propri custodi di saperi e sapori tramandati con cura e passione.

Tra i partecipanti anche i Comuni di Revello e Rifreddo, con la presenza del sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, e di Katia Disderi, presidente della Commissione De.Co. di Revello.

Il libro, sostenuto dalla Provincia di Cuneo, si propone come uno strumento con una duplice finalità: da un lato, un valido supporto per gli amministratori locali che desiderano promuovere il proprio territorio valorizzandone l’identità attraverso le Denominazioni Comunali; dall’altro, una guida per viaggiatori curiosi, interessati a percorsi alternativi alla scoperta di bellezze autentiche e sapori genuini.

Accanto all’autrice, hanno preso parte all’iniziativa anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, l’assessore regionale Marco Gallo, la direttrice dell’Atl del Cuneese, Daniela Salvestrin, e un videomessaggio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a testimoniare l’importanza del progetto per la valorizzazione del territorio.

Il sindaco Elia Giordanino ha sottolineato il valore culturale e identitario delle De.Co., ricordando le parole dell’autrice: “Le De.Co. non sono un marchio ma una certificazione del sindaco – come ha ricordato l’autrice - che attesta l'appartenenza ad un luogo di un prodotto, una specialità, un qualcosa di tipico, unico: sono l'espressione di una comunità e del suo territorio”. E ha concluso ringraziando i produttori di Rifreddo per l’impegno nel mantenere vive le tradizioni e l’autrice per l’eccezionale lavoro di ricerca e valorizzazione.

Anche Katia Disderi, in rappresentanza di Revello, ha espresso soddisfazione: “Fra i 43 Comuni raccontati c'è anche Revello, inserito nell’itinerario ‘Alla corte del Re di Pietra’. Il nostro paese è raccontato con uno sguardo che unisce storia, passione e anima di chi produce eccellenze De.Co.”. Ha poi rivolto un ringraziamento particolare all’autrice per l’attenzione riservata e a tutti coloro che, sfogliando il libro, sceglieranno di conoscere e ‘gustare’ Revello.

L’iniziativa editoriale e culturale si candida a diventare un punto di riferimento per chi crede nel turismo lento e nella promozione delle identità locali.