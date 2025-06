Rilanciata la collaborazione tra Piemonte e Slovenia su montagna, turismo e aerospazio

Montagna, turismo e aerospazio sono stati i principali temi dell’incontro che si è svolto oggi al Grattacielo Piemonte tra l’assessore alla Programmazione territoriale, Marco Gallo, e la console generale della Repubblica di Slovenia, Ingrid Sergaš.

Un legame solido, quello tra Piemonte e Slovenia, rafforzato da una visione comune: entrambi i territori presentano un’elevata copertura forestale – circa il 60% in Slovenia e il 37% in Piemonte – e una vocazione montana condivisa, che li rende particolarmente sensibili ai temi della biodiversità, della sostenibilità e dello sviluppo locale.

L’incontro ha permesso di rilanciare la collaborazione anche attraverso i numerosi progetti di cooperazione transfrontaliera avviati nell’ambito del programma Interreg 2021–2027. Sono oltre 30 i progetti in corso che vedono coinvolti partner piemontesi e sloveni, con un focus specifico su: turismo sostenibile (LiveAlpsNature), valorizzazione del legno e delle foreste (Forest EcoValue, e RENFORCE), innovazione digitale e mobilità green (H2MA, e Rail4Regions), gestione sostenibile delle risorse (SOIL, e WATERWISE), e promozione delle filiere agroalimentari circolari (CEFoodCycle, e CoFarm4Cities).

«La collaborazione con la Slovenia si conferma strategica non solo sul piano economico, ma anche per la valorizzazione condivisa delle nostre montagne e dei territori interni – dichiara l’assessore Marco Gallo –. Condividiamo sfide cruciali come il contrasto allo spopolamento, la digitalizzazione delle aree periferiche, la tutela della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali. I numerosi progetti Interreg attivi dimostrano la capacità delle nostre istituzioni e dei nostri enti di cogliere opportunità europee concrete, a beneficio dei cittadini e delle comunità locali. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente queste sinergie, mettendo a sistema le competenze e le esperienze che ci accomunano».

Solide anche le relazioni economiche: nel 2024 il Piemonte è stata la sesta regione italiana per valore delle esportazioni verso la Slovenia, e quinta per le importazioni, con interscambi focalizzati su mezzi di trasporto, macchinari, articoli in gomma, plastica e metallo. Torino, inoltre, è diventata sede di importanti appuntamenti internazionali nel settore dell’aerospazio, come l’Aerospace & Defence Meetings e il VTM, che hanno favorito la partecipazione e lo scambio di interesse con le delegazioni slovene ospitate.

Non manca poi il legame culturale tra Piemonte e Slovenia: secondo i dati aggiornati a gennaio 2024, i cittadini sloveni residenti in Piemonte sono 63, con la maggior parte concentrata nella provincia di Torino (31 persone), seguiti da Cuneo (11), Verbano-Cusio-Ossola (9) e altri centri minori.