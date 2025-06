Una stagione da ricordare per la biblioteca civica di Ceva

La Biblioteca civica rappresenta un presidio di cultura, divulgazione e confronto nei centri cittadini e questo è tanto più vero quanto più una città è di piccole dimensioni. Lo spazio bibliotecario diventa così non solo la casa dei libri, ma la casa di tutti i cittadini, un luogo di incontro dove stimolare la curiosità e la passione per lettura.

La Biblioteca di Ceva, Aloysius Bertrand, ovviamente non fa eccezione, ma anzi si erge come luogo di riferimento per la comunità e la programmazione dell’anno 2024/2025 ha dimostrato il valore e l’impegno di questa realtà sul territorio.

14 presentazioni librarie in 7 mesi, oltre a incontri e attività dedicate alle scuole, alle associazioni e alla cittadinanza hanno animato le sale della “Aloysius Bertrand” portando un nutrito pubblico non esclusivamente o per forza di ferventi lettori, ma di persone unite dalla volontà di partecipare alle proposte della città. L’attivazione, a partire da gennaio, del corso di alfabetizzazione, che si è tenuto per quattro mesi tutti i martedì e giovedì, i recruiting day del centro per l’impiego, le riunioni e gli incontri pubblici di svariati enti e associazioni, sono solo alcuni esempi di come la Biblioteca sia viva e vitale nello spazio di comunità.

Tra le varie realtà che hanno usufruito degli spazi bibliotecari non si può non menzionare l’Università degli Adulti, con la quale è stata rinnovata la collaborazione anche per l’anno 2024/2025. L’ente infatti proprio qui ha tenuto i suoi incontri tutti i martedì pomeriggio da ottobre a maggio.

Il legame tra Biblioteca e città si può percepire anche nel numero di volontari che tengono viva questa realtà. Ai quattro nomi storici, Giorgio Gonella, Patrizia Cappato, Sergio Bertino e Beppe Barresi, si sono infatti aggiunte quest’anno ben altre quattro persone: Donatella Anfossi, Romina Bianco, Daniele Mao e Aurora Marenco hanno rimpinguato, anzi raddoppiato, le fila.

I suddetti volontari, oltre a tenere aperta la Biblioteca e a gestirne prestito librario e attività, si prodigano nella selezione e nell’acquisto dei volumi, ampliando di anno in anno una collezione capace di andare incontro ai gusti più disparati.

Parimenti importante è poi il ruolo che questa gioca nell’avvicinare alla lettura non solo i giovani, ma anche i piccoli, anzi piccolissimi cittadini che possono scoprire il magico mondo delle storie cullati dalla voce dei propri cari. “Nati per leggere”, infatti, come ogni anno ha donato un libro a tutti i bambini nati nel corso dell’anno precedente. Nel 2025, eccezionalmente, sono stati donati i volumi ai nati sia del 2024, sia del 2023. Questa pregevole iniziativa, diffusa su molti poli bibliotecari, crea un’occasione di incontro tra famiglie a cui hanno partecipato decine di genitori e bambini, nuclei familiari provenienti da diversi background socio-culturali ma uniti dalla lettura, ulteriore dimostrazione di come la cultura possa costruire ponti invece che muri.

“La Biblioteca civica Aloysius Bertrand ha vissuto un anno particolarmente ricco, di cui siamo fieri come amministratori ma, in primo luogo, come cittadini - dichiara l’assessore alla Biblioteca civica, Cinzia Boffano -. Attività per scuole, messa a disposizione degli spazi per chi ne necessitasse per assemblee, riunioni e incontri, un’edizione straordinariamente partecipata di Nati per leggere, ma soprattutto, vero fulcro dell’attività, 14 presentazioni di libri. Non potremmo essere più felici. Il lavoro dell’Amministrazione è ovviamente costante, cospicuo, è nostra precisa responsabilità prenderci cura di questi spazi e promuovere le attività, ma il grazie più grande va ai volontari, che si adoperano alacremente per tenere aperta la Biblioteca e non far mai mancare nulla a chi si rivolge noi. Un ringraziamento sentito poi va anche a chi ha accettato i nostri inviti e a chi si è affidato a noi per le presentazioni dei suoi libri o per lo svolgimento dei suoi eventi e delle sue attività, inserire la Biblioteca nel mondo della cultura non solo locale ci permette di creare ricadute virtuose per tutta la città".

Di seguito, il calendario delle presentazioni promosse dalla Biblioteca civica tra il novembre 2024 e il maggio 2025:

- 8 novembre presentazione di “Gemmadora” di Paola Gula;

- 22 novembre presentazione di “Un millimetro di meraviglia” di Manuel Bova;

- 6 dicembre presentazione di “La danza delle carriole” di Donatella Ferrari;

- 20 dicembre al mattino spettacolo “Il complotto dei Babbi Natale” a cui ha partecipato la scuola primaria di Ceva, realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Monregalese e regalato dalla Biblioteca civica di Mondovì (evento tenutosi presso la Sala Borsi); di sera presentazione del libro “Cronache e storie di Ceva. Ceva nel secondo Novecento” di Giorgio Raviolo ed Elio Gallo;

- 15 gennaio presentazione di “L’ingrediente del mio successo. La sindrome di Tourette” di Andrea Brunetti;

- 27 gennaio presentazione di “Il sentiero di Wieliczka 1938” di Paolo Canavese in occasione della Giornata della Memoria;

- 7 febbraio presentazione di “L’arca iniziatica attraversa la tempesta” dell’associazione Grumulus Acacia;

- 11 febbraio, con l’Università degli Adulti di Ceva, ulteriore presentazione di “Cronache e storie di Ceva. Ceva nel secondo Novecento” di Giorgio Raviolo ed Elio Gallo;

- 22 febbraio consegna dei libri di Nati per leggere (evento tenutosi presso il Palazzo Comunale);

- 7 marzo presentazione di “Parole di donne. 51 ritratti al femminile” di Paola Scola;

- 19 marzo duplice presentazione di “Animali in viaggio. Il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie” di Claudia Fachinetti: al mattino per le classi quinte della primaria dell’IC Momigliano e al pomeriggio per gli studenti del CFP Cebano Monregalese;

- 11 aprile presentazione di “Esilio in Costa Azzurra. Come andò veramente” di Mauro Franco;

- 9 maggio presentazione di “La rivelazione della Sfinge – La scoperta dei libri segreti di Thot” di Antonio Viglino;

- 23 maggio presentazione di “Storie di Borganza” di Max Mao;

- 30 maggio presentazione di “I demoni marciano ancora” di Walter Peirone.