Cuneo piange il fisarmonicista Lorenzo Delfino

Montagna e musica sono stati i due amori della sua vita: è mancato improvvisamente lunedì 2 giugno il grande fisarmonicista cuneese Lorenzo Delfino, di 77 anni anche detto Renzo.

Impiegato per la Vestebene Miroglio di Alba, è stato compositore melodista di liscio, non si contano i pezzi famosi che ha composto. È stato cofondatore, con il musicista Enrico Girello, tra le più grandi orchestre dopo Casadei, da Lady Palma, ai Buona fortuna e i Los Ricos Ferial, con cui ha suonato in tutto il nord ovest calcando anche i palchi delle tv come Telecupole.

Per molti anni ha gestito insieme ai suoi amici il bivacco Barbero in alta valle Gesso, ristrutturato la scorsa estate, dove saranno disperse le sue ceneri. Lascia la moglie Silvia, le figlie Gabriella, segretaria e direttrice amministrativa delle scuole, e Francesca che lavora all’ospedale di Verduno, i nipoti Lorenzo ed Alice, le sorelle Maria Teresa e Giuseppina.

Il funerale si terrà alle ore 10 di mercoledì 4 giugno nella parrocchia del Cuore Immacolato di Cuneo.