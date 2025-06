A Catania il via ai corsi “Proteggere Insieme”: prima convenzione nazionale per formare volontari della Protezione Civile sui beni culturali

CATANIA – Una giornata storica per la Protezione Civile e per la tutela del patrimonio culturale in Sicilia. È stata presentata oggi a Catania la convenzione siglata nel 2024 tra l’associazione Proteggere Insieme e Regione Siciliana, la prima in Italia di questo tipo, finalizzata alla formazione specializzata dei volontari sulla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di calamità.

L’evento segna ufficialmente l’avvio dei corsi rivolti a oltre 300 nuovi volontari siciliani, che si uniranno alla Colonna Mobile Nazionale di Proteggere Insieme, già attiva in 11 regioni italiane con circa 380 volontari operativi.

Un progetto pionieristico: cultura e sicurezza insieme

Fondata ad Alba nel 1995, l’associazione Proteggere Insieme celebra nel 2025 i 30 anni di attività. Il suo obiettivo è chiaro: coniugare il mondo della Protezione Civile con quello della tutela del patrimonio storico e artistico, attraverso percorsi formativi mirati e interventi sul campo in caso di emergenze.

La convenzione con la Regione Siciliana segna un salto di qualità, portando questa esperienza in una regione dal patrimonio culturale unico al mondo e altamente vulnerabile a rischi sismici, vulcanici e ambientali.

Roberto Cerrato: «Grande soddisfazione essere in Sicilia»

Roberto Cerrato, presidente dell’associazione, ha espresso entusiasmo per il nuovo percorso avviato nell’isola:

«È una grande soddisfazione portare Proteggere Insieme in Sicilia. I nuovi volontari entreranno a far parte della nostra Colonna Mobile Nazionale. Nonostante le difficoltà legate al ricambio generazionale ad Alba, in Italia la nostra rete resta molto attiva e capillare».

Obiettivi della formazione

I corsi appena inaugurati prevedono moduli teorici e pratici su:

Tecniche di messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati;

Normative e protocolli d’intervento in ambito di emergenze;

Coordinamento con enti pubblici, musei, soprintendenze e forze dell’ordine.

L’iniziativa rientra nelle strategie regionali per la valorizzazione del patrimonio artistico, ma anche nella prevenzione e gestione delle emergenze secondo una visione integrata e moderna della Protezione Civile.

Verso il trentennale dell’associazione

Nel novembre 2025, Proteggere Insieme festeggerà 30 anni di attività. Un anniversario che vedrà la Sicilia protagonista, grazie al nuovo polo formativo che, con oltre 300 nuovi volontari, darà un contributo concreto alla protezione del patrimonio artistico italiano.