Inalpi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Venerdì 30 maggio si è svolta, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta, la visita del Direttore del Mengniu Dairy (Group) purchasing Center and market development Department signor Fred Ming Duan, accompagnato dalla Dott.ssa Min Chang, Presidente di BRIFF - Italian Food and Feed Promotion, accolti dal Presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi, dai consiglieri d’amministrazione Giovanni Invernizzi e Marco Barattero e da Cristina Ten Kortenaar – responsabile assicurazione qualità Inalpi.

La visita ha avuto come obiettivo la creazione di una collaborazione per la fornitura di prodotti lattiero-caseari Inalpi durante le Olimpiadi Invernali Milano 2026 e anche per lo sviluppo del mercato cinese delle referenze dell’organizzazione di Moretta.

Un incontro con interlocutori di rilievo per creare le basi per la realizzazione di un nuovo progetto che porterà alcune referenze del brand Latterie Inalpi all’ormai prossimo appuntamento con i XXV Giochi Olimpici Invernali.

BRIFF-Italian Food and Feed Promotion, con sede a Roma, è un’associazione legata al settore agroalimentare e mangimistico che promuove l’esportazione delle eccellenze italiane e favorisce l’incontro con operatori italiani e cinesi interessati a sviluppare rapporti commerciali.

Mengniu Dairy (Group) è la seconda più grande azienda cinese e una delle ‘top ten’ al mondo nel settore lattiero-caseario. I prodotti di Mengniu includono prodotti lattiero-caseari liquidi, come latte UHT, yogurt e bevande a base di latte, gelati e altri prodotti lattiero-caseari, come latte in polvere e compresse di latte. L'azienda dispone di 33 stabilimenti produttivi con una capacità produttiva annua aggregata di 8,68 milioni di tonnellate. L'azienda è l’impresa in più rapida crescita nel settore lattiero-caseario, con un fatturato di oltre 13,7 miliardi di dollari nel 2023.

La visita ha ricevuto il positivo riscontro da parte di Fred Ming Duan, che ha apprezzato l’attenzione, i progetti messi in campo e realizzati sia in termini di processi produttivi di elevato standard, sia quelli di ricerca e sviluppo realizzati dal centro R&D InLab, che in termini di sostenibilità, soprattutto in riferimento ai progetti in via di ultimazione che interessano, ad esempio, il riutilizzo delle acque.

Il Presidente Inalpi - Ambrogio Invernizzi - ha confermato che a fine luglio Inalpi visiterà China Mengniu Dairy (Group) per approfondire la cooperazione bilaterale per lo sviluppo del mercato cinese e i dettagli del programma di fornitura per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.