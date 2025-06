L’evoluzione socioeconomica del territorio: la fotografia di come sta la Granda. Sotto analisi dinamiche, identità e nuove strategie per il futuro

Oggi, martedì 3 giugno alle ore 14:30, presso la Sala Mostre della Provincia di Cuneo (corso Nizza 23, angolo corso Dante), si terrà l’incontro dal titolo “Antenne sul territorio: dinamiche e identità del quadrante sud-ovest del Piemonte”.

L’iniziativa è promossa da Provincia di Cuneo, Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo, nell’ambito della Cabina di Regia Strategia Cuneo 2030, in collaborazione con IRES Piemonte e rappresenta un momento di riflessione e condivisione per comprendere l’evoluzione socioeconomica del territorio e contribuire attivamente alla costruzione della visione strategica futura della Granda.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali dei Presidenti: Luca Robaldo per la Provincia di Cuneo, Luca Crosetto per la Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola per la Fondazione CRC e Alessandro Ciro Sciretti per IRES Piemonte.

A seguire, i ricercatori di IRES Piemonte Cristina Bargero e Alessandro Dianin presenteranno il Rapporto Antenne Quadrante Sud-Ovest, offrendo un’analisi dettagliata dei dati territoriali con un focus sull’economia dell’area, una lettura trasversale delle dinamiche in atto e una valutazione SWOT del quadrante.

Interverrà poi Alessandra Rinaudo, responsabile dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, con un intervento dedicato all’accesso e alla consultazione dei dati da parte di enti e cittadini.

A chiudere l’incontro sarà Elena Bottasso, responsabile del Centro Studi della Fondazione CRC, con un aggiornamento sul percorso di sviluppo del Piano Strategico Cuneo 2030.