Filosofia in Scena: i giovani e la Notte Bianca delle Librerie di Alba

Sabato 7 giugno 2025, in occasione della Notte Bianca delle Librerie della Città di Alba, Apro Formazione presenterà ufficialmente il progetto Filosofia in Scena, un percorso educativo e culturale rivolto agli studenti e pensato per dare voce alle loro riflessioni più profonde.

L’evento si articolerà in due momenti distinti, entrambi nel centro cittadino: il primo si terrà alle 15.45 presso la Libreria La Torre, in via Vittorio Emanuele II 19G, mentre il secondo sarà ospitato dalla Libreria Milton, in via Elvio Pertinace 9, alle 16.45.

Filosofia in Scena nasce dalla volontà di affrontare con serietà e attenzione le grandi domande dell’adolescenza, trasformando la scuola in uno spazio di dialogo, introspezione

e consapevolezza. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando “Facciamoci delle Domande”, e ha coinvolto gli studenti in un’intensa esperienza laboratoriale su temi universali come utopia, libertà, identità e aspettativa.

Durante l’evento, la filosofa Nikauly Boggione, che ha guidato i laboratori filosofici, racconterà il percorso svolto insieme ai ragazzi, mostrando come la filosofia possa diventare un linguaggio accessibile e potente anche – e soprattutto - per chi non la studia sui banchi di scuola. Uno strumento utile a sviluppare il pensiero critico e a dare ai ragazzi la possibilità di orientarsi con più chiarezza, tranquillità e fiducia in un’età, come l’adolescenza, piena di domande e di incertezze.

Ad affiancare il lavoro filosofico è stato il laboratorio teatrale condotto dall’Associazione Magog, che attraverso le tecniche del Teatro dell’Oppresso ha permesso agli studenti di esplorare le proprie emozioni, comprenderle e accettarle, per poi metterle in scena con autenticità e coraggio. Anche l’Associazione Magog sarà presente a entrambi gli appuntamenti, per condividere riflessioni, racconti e visioni nate da questo percorso.

Gli incontri saranno inoltre l’occasione per presentare il podcast Tracce di Noi, ideato e realizzato dagli stessi studenti e dedicato all’adolescenza e alle sue complessità. Un progetto audio che intreccia voci, esperienze e pensieri nati proprio durante i laboratori e che ha dato vita a contenuti ricchi, profondi e sorprendenti. Insieme al podcast sarà proiettato anche il video documentario creato dai ragazzi del quarto anno del corso di Grafica Multimediale, che restituisce in immagini e suoni l’atmosfera, il coinvolgimento e l’impatto emotivo del progetto.

Filosofia in Scena è molto più di un progetto scolastico: è un invito ad ascoltare gli adolescenti, a riconoscere la forza delle loro domande, a restituire valore all’espressione personale, al pensiero critico e alla libertà di cercare il proprio posto nel mondo.

Un’occasione per famiglie, educatori, studenti e cittadini di condividere un momento di incontro autentico, dove la filosofia e il teatro diventano strumenti per conoscersi e per costruire nuove possibilità di dialogo tra generazioni.

L’ingresso è libero, invitiamo tutti a partecipare. Vi aspettiamo quindi sabato 7 giugno alle 15.345 presso la Libreria La Torre e alle 16.45 presso la Libreria Milton.