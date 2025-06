“Freedom to Swim”: il 28 giugno sport, mare e inclusione alla Marina di Loano

Sabato 28 giugno, dalle 9:30 alle 18:30, la Marina di Loano ospiterà un appuntamento all'insegna di sport, solidarietà e inclusione: “Freedom to Swim”, evento gratuito organizzato da More News per celebrare i vent’anni di attività di Savonanews.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Doria Nuoto Loano e Marina di Loano, e patrocinata dal Comune di Loano e dalla Regione Liguria, ha l’obiettivo di abbattere le barriere – fisiche e culturali – offrendo un’esperienza unica in mare a persone con disabilità visive.

“Per Loano Città Europea dello Sport – dichiara il sindaco loanese Luca Lettieri – è un onore poter ospitare un altro evento che unisce i valori dello sport a quelli dell'inclusione sociale. Negli ultimi anni il Comune di Loano, insieme ai Bagni Marini e alle altre associazioni e realtà del territorio, ha lavorato con impegno per rendere le spiagge e il litorale il più possibile accessibili. Questo in molti modi. In primo luogo dotando le spiagge di presidi quali la sedia a rotelle 'Tiralo' (caratterizzata da grandi ruote che consentono di muoversi anche sulla sabbia) o i sollevatori per disabili dotati di imbracatura o con sedie e sdraio con speciali braccioli per disabili o le passatoie per agevolare l’accesso agli stabilimenti balneari. E poi con tante iniziative quali 'Galleggiando e bolleggiando' che regalano ai ragazzi disabili l'opportunità di vivere un'esperienza acquatica unica. Tutti progetti che ci hanno consentito di ottenere la Bandiera Lilla per il turismo accessibile. 'Freedom to Swim' si colloca nel solco di quella che ormai è una vera e propria 'tradizione' che, in futuro, si declinerà ancora in molti nuovi modi”.

Per l'occasione, atleti brevettati dalla Federazione Italiana Nuoto accompagneranno in mare nuotatori con disabilità visive grazie a un sistema di affiancamento, nato dall’esperienza maturata nel paratriathlon agonistico, che prevede un contatto fisico tra guida e nuotatore a livello della coscia o della vita. Una tecnica che assicura sicurezza, empatia e una profonda condivisione dell’esperienza acquatica.

"Siamo orgogliosi di ospitare a Marina di Loano un’iniziativa come Freedom to Swim, che incarna perfettamente i valori in cui crediamo: accessibilità, inclusione, sport e comunità - dichiara Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano - Offrire il mare come spazio aperto a tutti, senza barriere, è una missione che condividiamo. Insieme a partner come Doria Nuoto Loano e More News, e con il sostegno delle istituzioni, vogliamo rendere la nostra Marina un luogo sempre più accogliente, dove ogni persona possa vivere liberamente le emozioni dell’esperienza unica che il mare offre".

Tutte le informazioni per l’iscrizione sono disponibili al seguente link