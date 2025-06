Saluzzo tra Medioevo e design: i nuovi appuntamenti nei Musei e Luoghi della Cultura

Prosegue l’estate culturale di MuSa – Musei Saluzzo, con un fine settimana all’insegna dell’arte, della storia e del design. Sabato 14 giugno alle ore 18 torna l’appuntamento con MuSa in notturna, una speciale visita guidata serale nel cuore del centro storico di Saluzzo, borgo medievale tra i più affascinanti del Piemonte. Il percorso si snoderà tra le vie acciottolate del borgo antico, alla scoperta dei luoghi simbolo dell’epoca medievale saluzzese.

Al termine del tour, i partecipanti avranno la possibilità di concludere la serata con un aperitivo presso il wine bar Le Bute. La partenza è prevista dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1). Il costo per visita e aperitivo è di 18 euro a persona, 10 euro per i bambini sotto i 10 anni; la sola visita guidata ha un costo di 8 euro, gratuita per gli under 10. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a musa@itur.it o contattando il numero 329 3940334 (anche via WhatsApp).

Sempre alla Castiglia, è visitabile la mostra “Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi”, organizzata dalla Fondazione Garuzzo nell’ambito della 17ª edizione di Saluzzo Contemporanea. L’esposizione, parte della rassegna Dialoghi e altri sguardi, racconta l’evoluzione del design e dell’innovazione tecnologica in Italia attraverso oltre 2.500 oggetti iconici provenienti dalla collezione CoKama del designer Pietro Camardella.

L’allestimento è realizzato in collaborazione con Carlo Massironi, docente universitario e curatore dell’Italian Technology Hall of Fame. L’obiettivo è quello di riflettere sui legami tra forma e funzione, intuizione e progetto, valorizzando la creatività italiana come sintesi di estetica, cultura e visione del futuro. La mostra è aperta fino al 7 settembre 2025.

Nel frattempo, i Musei Civici di Saluzzo restano aperti al pubblico con i consueti orari estivi, validi fino al 31 ottobre:

La Castiglia, con le sue esposizioni permanenti, è aperta da lunedì a sabato (escluso mercoledì) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica e festivi fino alle 19.

Casa Cavassa e Antico Palazzo Comunale con la Torre Civica osservano aperture da martedì a domenica con visite guidate nel weekend.

La Casa Museo di Silvio Pellico è aperta domenica e festivi dalle 14 alle 19, con visite accompagnate ogni ora.

Per scuole e gruppi sono previste aperture straordinarie su prenotazione. Info e dettagli sempre disponibili scrivendo a musa@itur.it o chiamando il 329 3940334.