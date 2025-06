Motori: Rally del Grappolo amaro per Patetta e Alocco

E’ stato un Rally del Grappolo decisamente amaro per Sergio Patetta e Alessandro Alocco, gara disputata a San Damiano d’Asti nel weekend appena trascorso.

Gli alfieri della scuderia La Superba – Sportforever, della partita con una Peugeot 208 Rally4/R2 preparata dalla Lanterna corse di Marco Gallo, sono incappati in una giornata decisamente no e hanno dovuto abbandonare la competizione durante la prima prova speciale per un guasto meccanico alla loro vettura.

“E’ stato sicuramente un brutto colpo dover dire addio a qualsiasi velleità di successo dopo così pochi km – chiosa Patetta – ma come sappiamo le gare possono essere anche questo. Adesso cerchiamo di concentrarci sulla prossima gara, il Rally della Lanterna, nella quale ottenere un buon risultato sarà d’obbligo se vogliamo conservare delle possibilità di successo nel Challange Rally Zona 2”.