La scuola insegna il valore della "donazione": premiati i ragazzi del progetto

L’anno scolastico 2024-2025 volge al termine e, proprio in chiusura, è prevista una significativa serata venerdì 6 giugno alle ore 20.30 presso il Bocciodromo comunale di Revello. Le associazioni del “dono” – AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e ADAS-FIDAS-GASM (Associazioni per la Donazione del Sangue) – daranno vita a un evento che vuole celebrare l’impegno degli studenti e diffondere la cultura della solidarietà.

Protagonisti saranno gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi di Bagnolo Piemonte, Barge, Revello e Sanfront/Paesana, che durante l’anno scolastico hanno partecipato al progetto “Oggi a scuola imparo a Donare”, realizzando numerosi elaborati (disegni, opere, video, creazioni artistiche) sui temi legati alla donazione. La selezione dei vincitori non è stata facile per i volontari delle associazioni, chiamati a scegliere tra tanti lavori di qualità e profondità.

Sono premiati gli studenti che hanno saputo cogliere al meglio i valori trasmessi durante gli incontri, a partire da quello con il dottor Dario Ferrero – figura centrale e insostituibile di riferimento medico-scientifico fin dal 1992, anno di nascita del progetto – fino ai momenti di confronto con i rappresentanti delle associazioni.

“Il percorso formativo – afferma Bruno Vottero, presidente AIDO Bagnolo Piemonte e Valle Po - ha mostrato ancora una volta grande sensibilità, partecipazione e disponibilità da parte degli studenti, accompagnati con competenza e passione dai loro docenti. Un sentito ringraziamento va anche ai dirigenti scolastici che continuano a sostenere questa importante iniziativa”.

La serata del 6 giugno rappresenterà inoltre un’occasione per incontrare i genitori e ribadire l’importanza di una scelta consapevole: diventare donatori oggi, senza rimandare. Il bisogno è concreto: sangue per malati e interventi chirurgici, midollo osseo per chi lotta contro malattie ematologiche, organi, tessuti e cellule che, dopo la nostra morte, possono salvare molte vite. Donare è un gesto semplice ma potente, che può davvero cambiare il destino di chi attende una speranza”.

Ecco gli studenti che saranno premiati per l’anno scolastico 2024-2025:

ISTITUTO COMPRENSIVO REVELLO

1. Classe 3A – Racca Nicolò, Salvatico Carlo, Ahmataj Lorenzo, Caporgno Daniel

“Non farti ingabbiare dall’egoismo, inizia a donare” (disegno)

2. Classe 3B – Boggero Adelaide, Ejlli Lorena, Galfione Giorgia, Andreis Lorenzo

“Il vero dono è ciò che lascia un segno senza lasciare un nome” (disegno)

3. Classe 3A – Boero Elia, Chen Giorgio, Corsino Marco, Ouiya Karim

“Chi riceve un trapianto rinasce come un’onda del mare” (disegno)

4. Classe 3C – Ghirardotto Filippo, Marocco Matteo, Lopez Balcazar Israel David, Moisupe Balcazar Alery Maria Alexandra

“Donare fa fiorire la vita” (disegno)

5. Classe 3B – Anzari Asia, Ejlli Eugena, Dagatti Enrico, Carena Francesco

“Donare non è perdere ma dare speranza” (disegno)

6. Classe 3A – Vottero Mattia, Rigert Voci, Allio Cristian

“Donare significa tornare a vedere il mondo a colori” (disegno)

7. Classe 3A – Dossetto Samuele, Besso Edoardo, Mendicino Mattia, Flutra Xhordano

“Donare è come fare fiorire l’albero della vita” (disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT – PAESANA

1. Classe 3B – Sanfront – Peracchia Irene

“Nella diversità del mondo, l’uguaglianza nel bisogno di vita” (disegno)

2. Classe 3B – Sanfront – Miretti Nicolò, Barra Martina, Palmero Aldo, Verrilli Alice, Oddovero Ivan

“La vita è un dono, perché non condividerla?” (disegno)

3. Classe 3A – Paesana – Picca Arianna

“Donare la vita a qualcuno è il gesto più generoso che esista” (disegno)

4. Classe 3A – Paesana – Boaglio Eva, Berdugo/Rovere Alice

“Donare è salvare con il sorriso” (borsa)

5. Classe 3A – Paesana – Garzino Anna, Pasero Benedetta

“Donare è amore per altro chiunque esso sia” (camicia)

6. Classe 3B – Sanfront – Oddovero Alessandra, Oraldi Viola

“Non portare via con te ciò che può donare vita agli altri” (disegno)

7. Classe 3B – Sanfront – Oliver Melis

“La tua vita è un dono che puoi condividere e moltiplicare” (disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNOLO PIEMONTE

1. Classe 3B – Luca Fortunato, Matteo Botta

(Libretto sulle attività delle associazioni AIDO, ADMO, FIDAS)

2. Classe 3C – Bellario Aurora

“Donare significa salvezza” (puzzle su compensato)

3. Classe 3C – Gaveglio Vittoria

“Vivi la vita e donala” (borsa)

4. Classe 3A – Wei Jessica, Dong Alice

(Cuoricini luminosi)

5. Classe 3C – Boaglio Sofia

“Donare è una scelta di cuore” (maglietta)

6. Classe 3C – Busmini Camilla

(Scultura in ferro con cuore)

7. Classe 3B – Erin Costantin, Lorenzo Bazzoli

“THE BEAT” (video)

8. Classe 3C – Racar Dario, Bruno Franco Lorenzo, Colomba Francesco

(Video scolastico AIDO-ADMO-FIDAS)

ISTITUTO COMPRENSIVO BARGE

1. Classe 3A – Biei Beatrice, Qou Xian Zhong

(Ruota organi)

2. Classe 3C – Hiba Ahmamid, Braulio Nunez De Leon

(Scatola viola)

3. Classe 3C – Aimaretto Marta, Fenoglio Pietro

(Scatola rossa)

4. Classe 3B – Dalmas Sofia, Barotto Federico

(Braccia in gesso legate dalla donazione sangue)

5. Classe 3B – Danna Matteo, Vighetto Andrea

(Cartellone con vaso AIDO e piantina con cuore)

6. Classe 3B – Peirone Valentina, Salibi Adam

(Origami AIDO-FIDAS)

Classe 3A – Boneri Greta, Elmehdi Choukri

(Pannello in legno con la storia di Nicholas Green)