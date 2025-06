Porte aperte all'Arimondi Eula di Racconigi per una mostra di lavori interdisciplinari

Sabato 24 maggio la sezione Associata di Racconigi dell’IIS Arimondi Eula ha aperto le porte al pubblico per mostrare i risultati di un percorso interdisciplinare che unisce cultura, tecnica e partecipazione studentesca, lavoro svolto grazie al sostegno e alla fiducia della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, promotrice del bando “Facciamoci delle domande”.

Dopo un intenso anno scolastico gli studenti hanno potuto condividere con le famiglie e con il territorio alcuni frutti del lavoro svolto guidando i visitatori negli spazi – reali e virtuali – della loro scuola.

Gli ospiti sono stati accolti nelle aule per visionare materiali multimediali storici, culturali e scientifici: la memoria della città di Racconigi e la storia della sua Residenza Sabauda, la lotta di Resistenza al fascismo dei giovani partigiani racconigesi, le tematiche Green applicate alla ricerca scientifica e alla produzione di abiti, la concretizzazione della parola inclusione nella vita quotidiana di una classe. Poi sono stati accompagnati nei laboratori del corso CAT e MME per scoprire i tanti progetti professionalizzanti realizzati grazie al lavoro cooperativo, e, infine, si sono soffermati nei corridoi trasformati per un giorno in percorsi espositivi di disegni, oggetti e manifesti illustrativi.

La scuola è il polo culturale di un territorio solo se i cittadini rispondono e interagiscono … Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e hanno visitato i nostri “lavori in mostra”!