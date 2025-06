Prestigio e soddisfazione per gli studenti del Liceo Musicale "Leonardo da Vinci" di Alba

Tre formazioni e un solista del Liceo Musicale "Leonardo da Vinci" di Alba hanno ottenuto un primo premio assoluto e tre primi premi al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale online "Il Tetracordo" di Avigliano (PZ), giunto alla 3^ edizione.

Nello specifico il duo Cecilia Patria (violoncello) e Matteo Borio (chitarra), si è aggiudicato il 1^ premio assoluto con il punteggio di 100/100, eseguendo di Astor Piazzolla dall'Histoire du Tango 'Cafè 1930'.



La formazione di violoncelli 'Celli Ribelli' , composta da Cecilia Patria, Diana Manera, Diego Gega, Marysol Nelly Blanco e Pietro Marchisio al contrabbasso, si è aggiudicata il 1^ premio con il punteggio di 99/100, eseguendo di Peter Warlock da Capriol Suite 'Basse danse' e di David Bruce 'Game of crowns' .

Un altro 1^ premio con 99/100 per il duo Viola Caratto e Matteo Borio (chitarre), che hanno interpretato di Maximo Diego Pujol 'Arbolado' e 'Sombrio' da Tres piezas de otono.

Completa il successo il 1^ premio con 98/100 del chitarrista Riccardo Fatone, che ha eseguito di Maximo Diego Pujol la 'Suite del Plata'.

Per la partecipazione al concorso in modalità on line ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del prof.Simone Longo, insegnante di Tecnologia Musicali, che ha curato la realizzazione dei video.

I ragazzi, studenti del Liceo Musicale di Alba, sono allievi della classe di violoncello del prof.Marco Allocco e della classe di chitarra della prof.Nadia Conte.

In chiusura di questo anno scolastico che aveva già dato molte soddisfazioni agli alunni in precedenti concorsi, questa è stata la perfetta conclusione della stagione, in una manifestazione di alto livello, che ha visto la partecipazione di oltre 400 allievi, provenienti da Licei Musicali di tutto il territorio italiano.