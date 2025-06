Festeggiamenti a Piasco per 65 anni di fondazione del gruppo donatori sangue.

Il presidente Mirko Silvestro ha voluto ringraziare pubblicamente tramite un post su Facebook: "65 anni, sono tantissimi se partiamo dai 4 pionieri della donazione che hanno creato il gruppo: donavano braccio a braccio, cioè il malato sul lettino e il donatore a fianco sull'altro lettino. Nel tempo si è fatta moltissima strada, si raccoglie il sangue nelle sacche, ma è comunque mediante il braccio teso del donatore che si continua a donare il sangue, rimanendo l'unica soluzione per avere sangue disponibile (il sangue non si può creare in laboratorio).

Queste considerazioni per complimentarmi con tutti i donatori, fondamentali per questo dono d'amore gratuito. Grazie, grazie, grazie. Fate proselitismo per avere sempre più donatori e ricambio generazionale..

Un GRAZIE particolare ai giovani organizzatori della festa di S Filippo che hanno accolto e "sfamato" Donatori e famigliari con le buonissime costine!"