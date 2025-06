Baseball: al giro di boa il JFK Mondovì è ancora capolista indiscusso

Dodici punti sui quattordici a disposizione! E' questo il fantastico ruolino di marcia del JFK Mondovì, che al suo primo anno nel Campionato di serie B di baseball sta stravolgendo i pronostici, anche quelli più rosei. Nell'ultimo week-end, che è coinciso anche con l'ultima giornata di andata, sono arrivate altre due vittorie. A farne le spese questa volta è stata la formazione lombarda del Rho Baseball Asd. Insomma, la squadra di Leo Marconi non è una "meteora", ma sta confermando di essere solida e battagliera contro ogni avversario. Dopo la sosta il Mondovì inizierà il girone di ritorno con la trasferta di Alghero con avversaria la Asd Catalana. Di seguito il comunicato della società presieduta da Stefano Gazzola:

Il JFK Mondovì strapazza Rho e si ritrova nuovamente in testa alla classifica in solitaria. Prosegue il magic moment dei biancoblù di Leo Marconi che al termine del girone di andata, e prima della sosta preludio all'avvio del girone di ritorno previsto per il prossimo 15 giugno, guardano tutti dall'alto. In gara uno i monregalesi partono subito agguerriti e con una fase offensiva impeccabile si portano subito avanti per 4-0. Su tutti brillano in particolare Pedro Padilla, autore di un fuoricampo da tre punti, nonché Sebastian Fontana e Marco Ghiglia. Nel quarto e quinto inning la superiorità dei padroni di casa è schiacciante e si traduce su un eloquente punteggio di 11-0. Sul monte di lancio si fa ottimamente valere il giovane Davide Calcagno, poi rilevato al quinto inning da Gregorio Cebotari che cha chiuso la partita al sesto inning. Ancora una manifesta inferiorità – l'ennesima della stagione – a favore dei monregalesi – con punteggio finale di 15-0.

Passiamo dunque a gara due, dove il JFK Mondovì dà continuità all'ottima prestazione della prima partita, mantenendo il vantaggio fin dai primo inning. In merito alle prestazioni individuali, da segnalare nuovamente l'ottima prova in attacco da parte di Pedro Padilla, Sebastian Fontana, Agustin Kramer e Davide Calcagno. Sul monte di lancio questa volta dall'inizio parte Pedro Padilla, successivamente rilevato al quarto inning da Luca Franceschini; è poi stata la volta di Gabriele Panero, a sua volta poi sostituito da Gregorio Cebotari: a lui nuovamente l'incombenza di chiudere la partita, questa volta al nono inning sul punteggio di 11-8. L'ennesima prova di forza del JFK Mondovì dimostra ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dalla società e la qualità dei ragazzi in campo. Dopo la sosta, la trasferta più dura per i biancoblù, che sbarcheranno in Sardegna per vedersela con la Catalana.

Classifica: JFK Baseball Mondovì 12 punti; ASD CABS 11; Piacenza Baseball 9; ARES 7; Ecotherm Brescia Baseball 5; Rho Baseball 4; Catalana Baseball 4; Old Rags 3.