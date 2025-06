Inaugurata a Mondovì Piazza la stazione di ricarica ebike del Sentiero Landandè

È stato inaugurato oggi, martedì 3 giugno, “Giornata mondiale della bicicletta", il punto di ricarica e-bike in via Vico a Mondovì Piazza, realizzato su proposta del Comitato Landandè. La stazione di ricarica, posta nei pressi del chiosco, è stata progettata dagli alunni della classe quinta 2022/23 dell'indirizzo geometri dell'Istituto “Baruffi”, con il contributo economico della Fondazione CRC e della Città di Mondovì.



“In un mondo che va veloce dobbiamo apprezzare la riscoperta del territorio a passo lento - ha detto il sindaco Luca Robaldo -, ringraziamo gli studenti che hanno lavorato a questo progetto che invita tutti a una mobilità più sostenibile. Ringraziamo il comitato Landandè che ha proposto l’iniziativa - ha aggiunto il vice sindaco, Gabriele Campora - e la Fondazione CRC che ci ha sostenuto economicamente”.



La struttura è stata realizzata nell’anno scolastico 2022/23, scegliendo tra le proposte degli studenti. Oggi a presentarla è stato Pietro Schellino (capogruppo del team di lavoro), gli studenti hanno lavorato con le indicazioni degli insegnanti, prof. Davide Bertola e l’architetto Marco Manfredi: “Siamo molto orgogliosi che gli studenti siano stati o involti nello studio, nella progettazione e nella realizzazione, un modo per far sperimentare loro il mondo del lavoro”.





Sentimento di orgoglio condiviso anche dal dirigente, prof. Giuseppe Cappotto: “Un plauso a questa iniziativa che ha permesso agli studenti di avere un approccio pratico a ciò che studiano in aula”.

“Grati - ha commentato la vice presidente di Fondazione CRC, Elena Merlatti, intervenuta insieme ai consiglieri Marina Perotti ed Elvio Chiecchio - a chi ha partecipato in sinergia alla realizzazione di questa stazione di ricarica, utile per i fruitori del Landandè e per la cittadinanza. Il nostro ente crede molto nei giovani e questa iniziativa è prova del vostro impegno”.



Oggi tutti e 13 i comuni hanno la stazione di ricarica, quella di Mondovì è arancione come il petalo che rappresenta la tappa cittadina. “Un progetto di cuore in collaborazione con le scuole e gli enti che ci hanno finanziato” ha concluso Dario Filippi, in rappresentanza del Comitato Landandè. A breve dovrebbe essere affidata la gestione del chiosco, che gestirà anche la stazione di ricarica con i relativi costi. Presenti anche i sindaci di Lesegno, Emanuele Rizzo e di Briaglia, Giacomo Miceli, comuni su cui insiste il sentiero Landandè e alcuni accompagnatori cicloturisitci.