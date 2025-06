Anche Inalpi all'incontro tra l'imprenditoria italiana e la segretaria all'Agricoltura USA Rollins

A margine dell’incontro istituzionale svoltosi lunedì 2 giugno tra il Ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste – Francesco Lollobrigida con la Segretaria all'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, Brooke Leslie Rollins, è stato organizzato un interessante momento di confronto che ha coinvolto – oltre al ministro Lollobrigida e alla sua omologa statunitense – alcune delle principali Associazioni e Organizzazioni di categoria ed esponenti del mondo imprenditoriale del comparo agroalimentare italiano.

Tra i rappresentanti del mondo industriale del comparto, ha preso parte all’incontro anche Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A. – azienda lattiero casearia cuneese - che ha descritto l’appuntamento come un “momento estremamente significativo che ha consentito un dialogo su tematiche riguardanti il futuro delle richieste del mercato mondiale in tema di alimentazione. Una tendenza che punta sempre più il proprio focus verso alimenti sani, salutistici, la cui provenienza sia tracciata e trasparente. Un tema caro ad Inalpi che lavora con questi obiettivi da molti anni e che ha un programma a medio termine per la realizzazione di progetti che valorizzino una materia prima unica come il latte, anche attraverso un impiego innovativo e – sotto un certo punto di vista – rivoluzionario”.

“L’incontro è stato un momento di dialogo che ha messo al centro l’importanza del comparto agroalimentare anche attraverso lo scambio opinioni e visioni – prosegue Invernizzi – raccontate dai diretti protagonisti del mondo imprenditoriale e agricolo, un confronto che raramente si riesce a realizzare su tavoli internazionali, ma che ritengo rappresenti invece uno snodo fondamentale per la costruzione di rapporti di collaborazione e cooperazione tra le tante eccellenze del nostro Paese e il resto del mondo, che apprezza a ogni latitudine e longitudine, la qualità e il saper fare bene del nostro Made in Italy”.

Un appuntamento che proseguirà in questo mese di giugno quando – in occasione della Summer Edition del Fancy Food che si svolgerà a New York dal 29 giugno al 1° luglio, la Segretaria all'Agricoltura Rollins ha promesso una visita all’area espositiva italiana, per approfondire la conoscenza di quei prodotti che il mondo intero ci invidia.