A San Damiano Macra il laboratorio “Non muri ma finestre: le montagne come ponti”

Giovedì 5 giugno dalle ore 9 alle ore 11, presso la Scuola dell’infanzia di San Daminano Macra, l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira propone il secondo laboratorio "Non muri ma finestre: le montagne come ponti".

Alla lettura animata seguirà una attività attività laboratoriale di tipo pratico, che si inserisce sempre nel percorso didattico "Le Montagne: luogo di incontro di ieri, oggi e ... domani - L'emigrazione".

Il tema trattato in questo secondo laboratorio riguarda un approfondimento sull'emigrazione, partendo dalla consapevolezza che le montagne sono state da sempre luoghi di transito ed elementi di contaminazione e contatto delle popolazioni.

In questo scenario le montagne sono da considerarsi non come barriere, ma come luogo di transito che ha permesso a comunità differenti di confrontarsi e conoscersi.

L’evento è realizzato con i contributi di Fondazione CRC e Fondazione CRT.