Antonio Merlino eletto presidente della Consulta dei quartieri e delle frazioni di Cuneo

Antonio Merlino è il nuovo presidente della Consulta dei Comitati dei quartieri e delle frazioni di Cuneo.

È stato eletto ieri sera presso i locali del Comitato di Quartiere Cerialdo, dove si sono svolte le operazioni di voto.

Già presidente del Comitato di frazione Spinetta, guiderà la Consulta, a cui partecipano tutti i rappresentanti delle frazioni e dei quartieri del capoluogo.

Merlino succede a Pietro Carluzzo, dimessosi nelle scorse settimane dopo meno di due anni, sia dal ruolo di presidente della Consulta che da quello di presidente del Comitato di Cuneo centro storico, non nascondendo che la decisione è anche figlia delle criticità nei rapporti con l’Amministrazione comunale.

Il nuovo presidente, ormai da tempo, porta avanti una battaglia per la frazione in cui risiede, particolarmente svantaggiata dal punto di vista dei collegamenti con l'altipiano per pedoni e ciclisti. Sicuramente continuerà ad occuparsene, andando, con il suo nuovo ruolo, anche a farsi portavoce delle esigenze e delle istanze di tutte le altre zone di Cuneo e delle sue tante frazioni.