Bra: aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per il referendum

In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, l’ufficio Elettorale del Comune di Bra osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria:

venerdi 6 e sabato 7 dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

domenica 8 dalle 7.00 alle 23.00;

lunedì 9 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

L’ufficio sarà a disposizione degli elettori, con accesso libero, per il rinnovo della tessera elettorale, per il ritiro o per il rilascio del duplicato e per ogni chiarimento inerente la consultazione.